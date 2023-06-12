Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği Türk Sanat Müziği yılsonu öğrenci konseri, Tayyare Kültür Merkezi’nde dinleyicilerle buluştu.

Yoğun katılımın olduğu konser üç ayrı öğrenci topluluğunun mini konseri ile yapıldı. İlk olarak Samiye Berkmen yönetimindeki Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu, ikinci olarak Yusuf Yılmaz yönetimindeki Öğrenci Sâzende Topluluğu ve son olarak Kemal Alevli yönetimindeki Türk Sanat Müziği Öğrenci Korosu sırayla performanslarını sergilediler.

Konser sonunda Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, koroları yöneten şeflere plaket takdiminde bulundu.