Bursaspor, dün kendi evinde Tokat Belediye Plevnespor’la oynadığı maçta 3 Lig taraftar rekorunu kırdı. 40 binin üzerinde taraftarın desteğiyle kapalı gişe oynanan maçta Bursaspor 3 golle 3 puan elde ederek taraftarın yüzünü güldürdü.Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Transfer sezonunu boyunca önemli futbolcuları kadrosuna katarak takımı baştan başa yenileyen Bursaspor, dün kendi evinde oynadığı maçta taraftarın yüzünü güldürdü. 40 binin üzerinde taraftar eşliğinde oynanan ve 3. Lig’in taraftar rekorunun kırıldığı maçta yeşil beyazlı ekip 3 puanı 3 golle aldı.

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra geçirdiği kötü sezonların ardından 3. Lig'e gerileyen Bursaspor, evinde oynadığı ilk maçta Tokat Belediye Plevnespor’u 3-0 mağlup ederek olumlu havayı yakaladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Bursaspor ve Tokat Belediye Plevnespor karşılaşmasını Herkes Duysun muhabiri Esmanur Gülbahar’a değerlendirdi.

3.LİG TARİHİNİN REKORU

Üzerindeki ölü toprağını atmayı başaran Bursaspor’un daha ilk haftalar olmasına rağmen yakaladığı rüzgar ve özgüvenle TFF 2’nci Lig’e yükselecek en önemli aday takımlar arasında yer aldığını belirten Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, “İlk 2 haftada 5 gol atan ve kalesini de rakiplere kapatan yeşil beyazlılar, futbolda deneyimin ne kadar önemli olduğunun da kanıtıdır.” dedi.

“BURSASPOR, KAZANMA ALIŞKANLIĞINI DA ELDE ETTİ”

Kupada tek golle turu elde eden Bursaspor’un kazanma alışkanlığını da elde ettiğini dile getiren Ekmekçi, “Özellikle tecrübeli isimler kritik anlarda sahneye çıkarken, karşılaşmanın kırılma noktalarında mutlak surette Bursaspor’un lehine maçı çevirmeyi başarıyor.” şeklinde konuştu.

“BURSASPOR HER GEÇEN HAFTA AYRI BİR HEYECAN YAŞAYACAK”

Yeşil-beyazlı ekibin bu maç ile birlikte bir kez daha iddiasını ortaya koyduğuna dikkat çeken Ekmekçi şu ifadeleri kullandı:

“41 bin taraftar önünde sakin, stresli ama panik yapmayan bir havada oynadığı Tokat Belediye Plevnespor karşısında alınan 3-0’lık net skorla iddiasını bir kez daha ortaya koyan Bursaspor için her geçen hafta ayrı bir heyecan yaşanacak.”