Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi yönetim kurulu, Bursaspor Başkanı Enes Çelik’i ziyaret etti.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Yeşil Beyazlı kulüp, Tokat Plevnespor karşılaşmasında lig tarihinin de seyirci rekoruna imza attı. TSYD Bursa Şubesi yönetim kurulu üyeleri de Bursaspor Başkanı Enes Çelik’e ziyarette bulundu.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirilen ziyarette TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi’nin yanı sıra genel merkez yönetim kurulu üyesi İlhan Öztat, Başkanvekili İhsan Altıkardeş, Sayman Volkan Tezcan ile yönetim kurulu üyeleri Sedat Yoğurtçu ve Saadettin Tamer Avcı yer aldı.

Birlik havası oluştu

Bursa’nın spordaki en büyük markasının Bursaspor olduğunu kaydeden TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, kısa zamanda Bursaspor’un ait olduğu Süper Lig’e döneceğine inandığını söylerken, “Uzun zaman sonra kentte birliktelik havası oluştu. 41 bin taraftarın stadyuma gelmesi ve birçok seyircinin de dışarıda kalması bunun göstergesi. Sizlere başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Süper Lig’e döneceğiz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursaspor Başkanı Enes Çelik de, ekonomik anlamda 600 milyon lirayı aşan bir borcun ödendiğini ve diğer ödemelerin de kontrol edilebilir seviyeye geldiğini kaydederken, “ Bursaspor’un Süper Lig’e yeniden dönmesi için çalışıyoruz. Şehrin desteğini yanımızda görmek son derece kıymetli. Bizlere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Öztat’tan rozet

Ziyaretin sonunda TSYD Genel Merkez yönetim kurulu üyesi İlhan Öztat, Başkan Enes Çelik’e derneğin rozetini taktı. Çelik de TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi’ye ‘TSYD’ yazılı forma hediye etti.