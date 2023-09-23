Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen TSYD Bursa Voleybol Turnuvası’nda ikinci gün tamamlandı.BURSA (İGFA) - Günün ilk maçında Spor Toto’nun Alanya Belediyespor’u 3-1 mağlup etmesinin ardından ikinci karşılaşmada Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

İlk maçında Spor Toto’yu mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Alanya Belediyespor’a yenilen Halkbank Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşılaştı. Müsabakanın ilk setini Halkbank 25-23 alırken, ikinci set 27-25 Bursa Büyükşehir Belediyespor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Halkbank üçüncü seti 25-21 alırken, dördüncü setten de 25-16 üstün ayrıldı ve maçı 3-1 kazandı. Böylece turnuvadaki tüm takımlar 1’er galibiyete ulaşırken, organizasyon bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.