Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şube Başkanı Murat Dönmez ve şube yöneticileri, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile bir araya geldi. Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen görüşmede Konya sporunun gelişmesi için işbirliği yapılmasına karar verildi.

TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez ve şube yöneticileri ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bir araya geldi. Tarafların fikir alışverişinde bulunmasıyla geçen görüşmede sporun gelişmesi için iş birliği yapılmasına karar verildi. Selçuklu Belediyesi’nde gerçekleşen görüşmede Başkan Ahmet Pekyatırmacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Konya’nın sportif anlamda her geçen gün büyüdüğünü, yeni spor tesislerinin kazandırıldığını anımsattı.

"Yerli ve milli sporcular yetiştirmeliyiz"

Selçuklu Belediyesi olarak ilçeye spor merkezleri kazandırma adına önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Pekyatırmacı, "700 bine yakın nüfusumuzla onlarca ilden büyük bir ilçeyiz. Dolayısıyla genç bir nüfusa sahibiz. Belediyemiz bünyesindeki spor kulübünde hemen hemen her branştaki sporcularımız Konya’mızı, Selçuklu İlçemizi en iyi şekilde temsil edip kürsüye çıkarak, bizleri gururlandırıyorlar. Yaz spor okullarında yaklaşık 20 bine yakın çocuğumuza her branşta eğitimler verdik. İlçemizde 120 bine yakın gencimiz var. Onların hepsini sporla buluşturmayı hedefliyoruz. Hedeflerimiz büyük. Sporun beden sağlığına verdiği katkıyı da yakından biliyoruz. Amacımız yeni spor tesisleri yapıp, buralarda eğitim gören çocuklarımızı, gençlerimizi olimpiyatlarda yarıştırmak istiyoruz. Yerli ve milli sporcular yetiştirmeliyiz. Özellikle futbolda alt yapıya önem vermeliyiz. Gelen yabancı futbolcular çok iyi ama geliyorlar ve gidiyorlar. Verilen paralar da ülkemizde kalmıyor" dedi.

TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez de her geçen gün büyüyen ve gelişen Selçuklu’nun sportif başarılar ve spor tesisleri konunda da önemli bir ivme kazanmasının gelecek adına umut verici olduğunu söyledi. Ziyarette, TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya spora ve TSYD Konya Şubesine verdiği desteklerden dolayı Cumhuriyetin 100., TSYD’nin de kuruluşunun 60. yılı nedeniyle özel logolu olarak yaptırılan fincan takımı hediye etti.

Ziyarette TSYD Konya Şubesi yöneticileri, Mürsel Çetin, Kemal Soylu, Hüseyin Avni Uğur, Hüseyin Turgut ve Ferhat Türkoğlu’da hazır bulundu.