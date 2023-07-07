Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures’ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT’un 11’inci dönem girişimlerini belirleyecek başvuru süreci tamamlandı. PİLOT kapsamında özellikle eğitim, sağlık ve finansal teknolojiler alanlarında; 5G, görüntü ve dil işleme, blokzincir, NFT, yapay zekâ, büyük veri alanında çözümler sunan birçok girişimin başvurusu alındı.

Girişimleri desteklemeyi ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen PİLOT programı kapsamında bugüne kadar sağlık, enerji ve eğitim alanlarında birçok yatırım yapılırken, yapay zekâdan artırılmış gerçekliğe kadar farklı alanlarda çalışmaları olan pek çok girişime destek sağlandı.

PİLOT programının 11’inci dönem başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, kapsamlı değerlendirmeler sonrası programa davet edilecek girişimlere çeşitli imkânlar sunuluyor. PİLOT’un yeni dönemine seçilecek girişimler, TT Ventures’ın yatırımcı ağı ve girişim ekosistemindeki birçok mentor ile bir araya gelerek onların deneyimlerinden faydalanma imkânı elde edecek. Verilen bilgiye göre; işlerini geliştirirken, TT Ventures’tan alacakları 50 bin dolar yatırım ile büyümenin kapılarını açacak, Türk Telekom ile iş birliği fırsatı kapsamında daha fazla müşteriye ulaşacaklar.

Son yıllarda dünya sahnesine çıkan Türk markalarının sayısının artırılması amacıyla Türkiye girişimcilik ekosistemini dünyaya taşımayı hedefleyen TT Ventures, programı başarı ile tamamlayan ekipleri Amerika programına dahil ediyor. 12 hafta sürecek programın ardından düzenlenecek Demo Day sonrası mezun olan bütün girişimler, Amerika’daki iki haftalık programa katılacak. Bu program ile ekipler yurt dışından yatırım alma ve yeni müşterilere ulaşma imkânı elde edecek.

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, konuya ilişkin şöyle konuştu: “Girişimleri dünyaya açan bir köprü olma hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. PİLOT ile 2013 yılından bu yana hem yerli girişimlere destek veriyor hem de ülkemizin teknoloji alanındaki öncü rolünü uluslararası arenaya da taşıyacak ‘unicorn’lar ortaya çıkarma amacıyla hareket ediyoruz. Buradaki itici gücümüz elbette TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu. Bu fon ile PİLOT mezunları dahil olmak üzere, ileri aşama girişimlere yaptığımız yatırımları, özellikle odağımızdaki sektörlerde yenilikçi ürünlere yönlendirerek Türk Telekom için katma değer üretmeyi sürdürüyoruz. Bu yöndeki vizyonumuz yalnızca şirketimizin geleceği için değil, ülke ekonomisi için de değer üretiyor. Türk Telekom olarak, yerli ve millî teknoloji girişimlerinin dünya arenasındaki yükselişini desteklemek amacıyla ekosistemi globale taşıyacak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda; 11’inci dönem seçmelerini tamamladığımız PİLOT programımız için girişimlerimizle bir araya gelmeyi heyecanla bekliyoruz.”

Ekipler; ofis alanı, teknoloji altyapısı, iş ortaklarının sunduğu ürünler ve tanıtım destekleri gibi pek çok ayrıcalıktan faydalanabilecek. Ayrıca girişimciler, Türk Telekom’un iş bağlantılarına da ulaşabilecek. Bugüne kadar PİLOT programının mezun sayısı 104’e ulaşırken, toplamda 30 milyon TL nakit desteği sağlandı. Girişimlerin yerel ve global olmak üzere çeşitli yatırımcılardan aldıkları toplam yatırım tutarı ise 20 milyon doları aştı. PİLOT’tan mezun 49 girişim aldıkları yatırımla proje ve fikirlerini geliştirme fırsatı yakalarken mezun girişimlerin 11 tanesine de TT Ventures ile yatırım yapıldı. Asya’dan Avrupa’ya, Kuzey Amerika’dan Güney Amerika’ya kadar neredeyse tüm ülkelerde faaliyet gösteren PİLOT mezunlarının 2022 yılı sonunda sağladığı istihdam ise 2 bine ulaştı.