NASA tarafından 11 yıldır düzenlenen Space Apps Challenge-Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması’nın bu seneki paydaşlarından biri de Türkiye Uzay Ajansı (TUA) oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin Milli Uzay Programı’na vurgu yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 30 binin üstünde yarışmacının yer aldığı bu büyük organizasyonun yeni paydaşlarından birinin Türkiye Uzay Ajansı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin uzayda söz sahibi ülkeler arasında yer almak adına dünyanın her yerinde varlığını göstereceğine vurgu yapan Bakan Kacır, “Her yıl yarışmaya katılan binlerce ekip, Dünya'da ve uzayda karşılaşılan zorlukları çözme konusunda iş birliği ve potansiyel gösteren projelerini sunuyor. En yenilikçi ve etkili projeler arasından kazananları belirlemek için birden fazla değerlendirme yapılıyor” açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre bu yıl, yarışma özelinde Türkiye Uzay Ajansı aracılığıyla NASA ile iş birliğine gittiklerini anlatan Kacır, “Böylelikle bir yandan onların tecrübelerinden yararlanırken, diğer yandan kendi uzay projelerimizi ve deneyimlerimizi aktarma alanları yakalamış oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı’nda iddialı hedefleri olan bir ülkeyiz. Uzay teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağız.” ifadelerini kullandı.

NASA SPACE APPS CHALLENGE NASIL İŞLİYOR?

NASA Space Apps Challenge, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde 48 saatten fazla süren uluslararası açık kaynaklı bir hackathondur. Kodlayıcılar, bilim insanları, tasarımcılar, hikaye anlatıcıları, yapımcılar, teknoloji uzmanları ve meraklı olan herkes, Dünya'da ve uzayda karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak için bir araya geliyor.

Space Apps Challenge, yaratıcılığa ve eleştirel düşünceye ilham vererek Dünya ve uzay bilimine ve keşiflerine olan ilgiyi arttırmayı ve gelecek nesil bilim insanlarının, teknoloji uzmanlarının, tasarımcıların ve mühendislerin büyümesini ve çeşitliliğini teşvik ediyor.