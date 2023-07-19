TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen “I. Öncelikli ve Yenilikçi Araştırmalar Çalıştayı’na” katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çalıştayda “Türkiye Yüzyılında TÜBİTAK ile Geleceğe Bakış” konulu sunum yapan TÜBİTAK Başkanı Mandal, çeşitli üniversitelerden akademisyenlerle de söyleşi yaptı.

Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen I. Öncelikli ve Yenilikçi Araştırmalar Çalıştayı’nın açılışına TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi’nin Rektör Yardımcıları, farklı üniversitelerden öncelikli ve yenilikçi çalışmalar konusunda isim yapmış bilim adamları ile çok sayıda davetli katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmalarında Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, düzenlenen çalıştay için ülkemizin farklı üniversitelerinden gelen ve öncelikli ve yenilikçi çalışmalar konusunda isim yapmış bilim adamları ile etkinliği düzenleyen öğretim elemanlarına teşekkür etti.

Rektör Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’nin misyon ifadesinde bulunan uygulama ve proje odaklı olmanın kuruluş dinamikleri ile örtüştüğünü; iç dinamikler ile dış paydaşlar arasında bu konuda uyumun bulunduğuna dikkat çekti.

Kayseri Üniversitesi’nin kuruluşu itibari ile yüzde 92 oranında meslek yüksekokulu eğitimi verdiğini belirten Rektör Karamustafa, bu oranın ilerleyen yıllarda yüzde 79’a kadar gerilediğini, orta ve uzun vadede üniversitelerinde meslek yüksekokulu eğitimini yüzde 60’lar bandına, lisans eğitimini yüzde 30-35’ler bandına, yüksek lisans eğitimi ise yüzde 5-10’lar bandına çekmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi olarak bilimsel araştırmalara da öncelik veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Diğer taraftan iş dünyası ile bütünleşerek oluşturacağımız yapının dinamiği ile ülkemizin mesleki ve teknik yükseköğretimine, ekonomisine katkı yaparak, şehrimizin diğer üniversiteleri Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile işbirliği içerisinde Kayserimize, bölgemize ve ülkemize değer oluşturacağız. Ben Sayın TÜBİTAK Başkanına çalıştayımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, faydalı bir çalıştay diliyorum” dedi.

Rektör Karamustafa’nın konuşmasının ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Türkiye Yüzyılında TÜBİTAK ile Geleceğe Bakış” konulu sunumunda TÜBİTAK’ın çalışmaları, bilimsel çalışmalara verdiği destekler ve desteklenen projeler hakkında bilgiler verdi.

Çalıştayın açılış programı sonunda ise Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a plaket takdim etti. Daha sonra TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesindeki Kongre ve Kültür Merkezinde çeşitli üniversitelerden katılan akademisyenlerle söyleşi yaptı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal söyleşide yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bilimsel çalışmalar açısından oldukça önemli yerde olduğunu kaydetti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, “Avrupa Komisyonunun 2022 yılı raporunda Türkiye’de araştırma ekosisteminin Avrupa’daki araştırma ekosistemi ile tamamen uyumlu hale geldiği açıklanmıştır. Bu hem desteklenen araştırmalar hem de başarı açısındandır. Bu durum ülkemiz açısından araştırmacıların ve yaptığı araştırmalardaki başarılarının geldiği önemli noktayı ortaya koymaktadır. TÜBİTAK Türkiye’de araştırma ekosisteminde ilk akla gelen kurumdur. Bunun bizim için avantaj ve dezavantajları olsa da; biz araştırmacılar için her türlü desteği vermekteyiz. Türkiye’de araştırmalara ayrılan kaynağın, araştırmacılar için kullanılan fonun 40’da 1’i TÜBİTAK tarafından kullanılmaktadır. Buna rağmen biz TÜBİTAK olarak daha çok ulaşılabilir olmayı, daha çok araştırmacıya destek vermeye çalışmaktayız. Ülkemize fayda verecek her türlü çalışma ve araştırmaya destek konusunda her zaman varız” diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, TÜBİTAK olarak araştırmalarda 3 konuya önem verdiklerini, önem verdikleri bu konuların “neden çalış”, “niçin çalış” ve “nasıl çalış” konularının olduğunu da kaydederek, son dönemde özellikle sosyal bilimler konusundaki araştırmaları artırmak için çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, konuşmasının ardından söyleşiye katılan akademisyenlerin sorularını cevapladı.

Söyleşi sonrası ise TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Safiye Çıkrıkçıoğlu Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini gezerek, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.