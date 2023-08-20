TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nca yürütülen destek programlarının limitleri güncellendi. Patent Destek Programı ile Proje Pazarı Destek Programı limitleri ile destek süreçlerinde uygulanan daha pek çok limitte önemli ölçüde artışlar gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programları üst limitlerinin artırıldığını açıkladı.

TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, limitlerde ciddi oranda yükseltmeler yapıldı.

1512-1812 BİGG PROGRAMI DESTEK LİMİTİ

Gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değerli girişimlere dönüştürebilmeleri için Hibe destek şeklinde başlatılan BİGG Programında bu yıl içerisinde yapısal bir değişikliğe gidilmiş ve yatırım tabanlı bir desteğe dönüştürülmüştü. BİGG Programı destek üst limiti 450 bin TL’den 900 bin TL’ye çıktı.

1507 DESTEK PROGRAMI LİMİTİ

TÜBİTAK Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeleri de unutmadı. KOBİ’lerin TÜBİTAK Ar-Ge desteği süreçlerine girişte yoğun olarak kullandıkları 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Proje Bütçesi üst limiti 1 milyon 200 bin TL’den 2 milyon 400 bin TL’ye çıktı.

1505 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI LİMİTİ

TÜBİTAK’ın özellikle üniversitelerdeki bilgi birikiminin sanayiye aktarılarak ticari hayata kazandırılması kapsamında büyük önem taşıyan 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Destek Üst Limiti de 1.000.000 TL’den 1.500.000 TL’ye yükseldi.

1505, 1507 ve 1512-1812 programı yeni üst limitleri henüz başvuru veya değerlendirme süreci devam eden projelere için de geçerli olacak.

SENETLE TRANSFER ÖDEMESİ (ÖN ÖDEME) LİMİTİ

TÜBİTAK desteklerinden yararlanarak Ar-Ge projesi gerçekleştiren kuruluşların finansmana erişimini önemli ölçüde kolaylaştıran Senetle Transfer (ön ödeme) Limitinde 3 katın üzerinde bir artış yapıldı. 1501, 1507, 1509 ve 1511 destek programları ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında senetle transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 300.000 TL’den 1.000.000 TL’ye çıkarıldı. Proje destek süresi devam eden, 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra dönem raporu sunulmuş veya sunulacak projelere uygulanacak.

DİĞER BAZI PROGRAMLARDA VE DESTEK SÜRECİNDE KULLANILAN LİMİTLERDE ARTIŞ

1602 Patent Destek Programı ve 1503 Proje Pazarı Destek Programı limitleri ile destek süreçlerinde uygulanan başka pek çok limitte önemli ölçüde artışlar gerçekleştirildi.

Bakan Kacır, TÜBİTAK TEYDEB kapsamında destek limitlerinin artırılmasının önemine işaret ederek, “Teknoloji tabanlı girişimlerin Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında, Türkiye Yüzyılını inşa etmede lokomotif görevi göreceğinin, yeniliğe ve dönüşüme, özgün ve yenilikçi ürünlerin üretilmesine liderlik edeceğinin bilincinde olarak desteklerimizi artırıyoruz. Biz bu manada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak girişimcilik ekosisteminin önünü açmaya devam edeceğiz.” dedi. “Küresel rekabet ortamının yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Parlak bir fikrin ürettiği katma değer, oluşturduğu istihdam ekonominin itici gücü olabiliyor. “ diyen Kacır, “Sanayideki insan kaynağını artırmayı ve sanayi kuruluşlarına da destek olmayı sürdüreceğiz. Aynı zamanda Ar-Ge projesi gerçekleştiren kuruluşların finansmana erişimini de kolaylaştırmaya devam edeceğiz” vurgusu yaptı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise desteklerin artırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.