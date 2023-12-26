Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yıl sonunda dolabilecek olan "para puan"ların tüketicilere hatırlatılması gerektiğini vurgulayarak, bu puanları kullanırken ihtiyacın üzerinde alışveriş yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Kredi kartı kullanımının ve mobil alışverişin hızla artması, şirketleri tüketicilere çekici fırsat ve kampanyalar sunmaya yönlendiriyor. Hediye ve indirim gibi avantajların yanı sıra, öne çıkan ayrıcalıklardan biri de para puanlar.

TÜDER Genel Başkanı Küçük, yıl sonu yaklaşırken kredi kartları ve firma kartlarındaki biriken para puanları konusunda tüketicilere uyarıda bulundu. Küçük, kredi kartlarında iki tür para puan biriktiğini belirterek, "Normal alışverişlerde biriken para puanları ile bankaların işbirlikleri sonucu elde edilen puanlar arasında fark bulunmaktadır. Özellikle ikinci tür puanların kullanım süresi sınırlı olabilir. Yıl sonuna yaklaşıldığında, para puanlara dikkat edilmeli, süreleri dolabilir ve bir sonraki yıla devredilmeyebilir. Bazı bankalar daha önce, normal alışverişlerde biriken kredi kartı puanlarının yıl sonunda sona ereceğini açıklamıştı. Yine de yıl sonunda biriken para puanlarını ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmalıyız. Ayrıca, firmaların 'sadakat kartları' veya mobil alışverişlerde biriken puanları da yıl sonu öncesinde kullanmak faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

Küçük, para puanların kullanımında ihtiyaç olmayan ürünlerin alınmaması ve ihtiyacın üzerinde alışveriş yapılmaması gerektiğini vurguladı. Tüketiciyi bilgilendirme konusunda firmaların ve bankaların Türk Hava Yolları gibi SMS ve e-posta yoluyla puan geçerlilik süresi hakkında bilgilendirme yapmalarının önemli olduğunu belirten Küçük, bu konuda bir düzenleme ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Küçük, "Para puanların kullanımıyla ilgili düzenlemeler yapılmalı, şu anda herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Para puanlar artık günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Kullanımı, süresi ve müşterilerin bilgilendirilmesi konularında bir düzenleme ve yönetmelik gerekiyor" dedi.