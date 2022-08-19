Tüfekçi Konak Köyü Güzelleştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından yapılacak olan Kız Kuran Kursu ve İmam Evinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Kasım ayından hizmete açılması planlanan Kız Kuran Kursu ve İmam Evi, yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olacak.

Tüfekçikonak mahallesinde düzenlenen temel atma törenine Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Tüfekçi Konak Köyü Güzelleştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Nedim Sevim, dernek üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Tüfekçi Konak Köyü Güzelleştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Nedim Sevim, “

Biz daha önce bu zamana kadar köyümüzde eski yapıları yapanlara, sebep olanlara teşekkür ediyoruz. Fakat miadını doldurmuş binalarımızı derneğimiz öncülüğünde köy halkımızla, işadamlarımızla, hayırseverlerimizle birlikte inşallah Kuran Kursu ve İmam evinden başlayarak ve köy meydanımız, köyümüzün içinde ki çeşitli alanlarda ki yapılarla alakalı güzelleştirme çalışmalarımız devam edecek. Kuran Kursumuzun köyümüze ve çevremize en güzel şekilde hizmet edecek. Yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olacak Kız Kuran Kursu ve İmam Evimizi Kasım ayı gibi hizmete açmayı hedefliyoruz. 300 m2 alanda 2 katlı olarak yapılacak. Alt katında Kuran Kursu, üst katında ise imam evi olacak. Kuran kursumuz sadece köyümüze değil, çevremizde bulan köylerimize de hizmet edecek. Bu hizmetin hayata geçmesi adına katkı koyan hayırseverlerimize ve emeği olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan duanın ardından kurban kesimi yapıldı. Kız Kuran Kursu ve İmam Evinin temeli atılmasının ardından davetlilere aşure ikramı yapıldı.