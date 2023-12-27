1980 yılında Aydın’da kurulan Tuğba Kuruyemiş, 112. Şubesini Bursa’da açtı. Açılış nedeniyle yapılan kampanya ve fırsatlara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Aydın’da 1980 yılında bir aile işletmesi olarak kurulan ve yaklaşık yarım asır hizmet veren Tuğba Kuruyemiş, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Tuğba Kuruyemiş’in 112. Şubesi, Bursa Altınşehir Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi üzerinde hizmete açıldı. Tuğba Kuruyemiş Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Yörük’ün yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, işletme yöneticilerinin de hazır bulunduğu açılışta, kurdelenin kesilmesinin ardından vatandaşlar adeta mağazaya akın etti. Açılışa özel indirimler dolayısıyla mağazada uzun kuyruklar oluştu. 112. şubenin açılışı nedeniyle firma üstün lezzet ödüllü ürünlerinde indirim yaptı.

“2024 yılında mağaza ağımızı genişleteceğiz”

2023 yılının kendileri için iyi geçtiğini ve 2024 yılı hedeflerinde mağaza ağını genişletmek olduğunu söyleyen Tuğba Kuruyemiş Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Yörük, “112. mağazamızı Bursa’da açtık. Geçen haftalarda İzmir İstinye’de bir açılışımız vardı. Haftaya da Antalya’da olacağız. 2023 yılı gayet verimli geçti. 10 mağaza açtık, 100 aileye yeni iş imkanı ve istihdam sağladık. Burası da gayet keyifli bir mağaza oldu. Tüm ürünler kendi imalatımız olup gıda mühendislerimiz ile üretmekteyiz. Üstün lezzet ödülü alan ürünlerimiz de var. Fıstık ezmemiz Belçika’da üstün lezzet ödülü aldı, Antep Rüyası üstün lezzet ödülü aldı. Bunun gibi birçok ürünümüzü mağazalarımızda sergilemekteyiz. 2024 yılı içerisinde hedeflerimiz yurt içi mağaza ağımızı genişletmek ve yurt dışı mağazalarımızla bu işi taçlandırmayı düşünüyoruz. Müşterilerimiz de gayet memnun, Bursa Özlüce’de güzel bir mekan oldu. Mağazamızın ön kısmını kafe olarak kullanacağız” şeklinde konuştu.