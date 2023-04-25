Top model Tuğba Özay, ünlü popçu Ece Mumay’la Bursa’da katıldığı MD Beauty Center’ın açılışında bugüne kadar hiç estetik yaptırmadığını söyledi ve kendini Türkiye’nin zamansız kadınlarından biri ilan etti.BURSA (İGFA) - Genç girişimci Mehmet Demiröz'ün sahibi olduğu Bursa'nın en büyük güzellik merkezi MD Beauty Center, top model Tuğba Özay ve ünlü popçu Ece Mumay'ın katıldığı görkemli organizasyonla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Tuğba Özay, kendini Türkiye'nin zamana meydan okuyan kadınlarından biri olarak gördüğünü söyledi.

Özay, “Türkiye'nin zamansız kadınları deyince Ajda Pekkan, Nebahat Çehre, Defne Samyeli, Çağla Şıkel, Ebru Şallı, Demet Şener geliyor. Bunlar yaşsız kadınlar. Ben de onların yolunda emin adımlarla ilerliyorum. 44 yaşındayım ve bugüne kadar hiç estetik yaptırmadım. Dolayısıyla bana 44'lük değil 4 dörtlük diyebilirsiniz. Sürekli estetik yaptıranların ruh sağlıklarını iyi olmadığını düşünüyorum. Güzelliğimin en büyük sırrı genlerim” dedi.