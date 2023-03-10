Türkiye İsatistik Kurumu (TÜİK),ocak ayı işsizlik oranlarının bir önceki aya oranla 0,5puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Yapılan Hanehalkı işgücü araştırmasına göre; 15 yaş ve üstü kişilerde işsizlik oranı şubat ayında bir önceki aya oranla 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu.Açıklanan oranlar içerisinde erkeklerin oranı yüzde 7,7 iken kadınların oranı yüzde 13,7 olarak tahmin edildi.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı Yüzde 20,2

15-24 yaş grubunun kapsadığı genç nüfusta da bir önceki aya göre işsizlik oranı 0,5 puan artarak yüzde 20,2 oldu. Bu yüzdelik dilimler içerisinde işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,5 olarak tahmin edilirken kadınlarda bu oran ise yüzde 26,6 oldu.

İstihdam edilenler içerisinde referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya oranla, 2023 yılı Ocak ayında 0.7 saat artarak 44.9 saat olarak gerçekleşti.