Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi, Ali Borovalı’nın “Tükenmez Umut Mavisi” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Mavinin insana hissettirdiği farklı duyguları bir arada buluşturan sergi, 19 Kasım tarihine kadar seyire açık kalacak.

Fotoğraf sanatının değerli isimlerinin çalışmalarını sanatseverlerle buluşturan Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi, bu defa Ali Borovalı’nın “Tükenmez Umut Mavisi” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Engin Özendes’in üstlendiği sergi, Gümüştepe Mahallesi’nde (Misi) yer alan Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi’nde seyire açıldı. Mavi rengin insan üzerinde oluşturduğu farklı hisleri bir arada buluşturan serginin açılışına, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, fotoğraf sanatçısı Ali Borovalı, Engin Özendes, fotoğraf sanatçıları ve tutkunları katıldı.

Sergi açılışında konuşan Başkan Turgay Erdem, “Mavinin, huzurun rengi olarak bilirim. Bugün bir umudun da rengi olarak karşımıza çıkıyor. Umarım gelecekte de umudumuzu daha çok tazelememize ve bu umut üzerinde yaşamamıza sebep olur tükenmez umut mavisi” diye konuştu. Başkan Turgay Erdem, Ali Borovalı ve Engin Özendes’e teşekkür etti.

Mavinin, insan soyunun en son keşfettiği renklerden biri olmasına rağmen, en çok anlam yüklediği renk olduğunu söyleyen sergi küratörü Engin Özendes de, “Maviye gökyüzü, sonsuzluk, özgürlük demişiz. Umutlarımızı bağlamışız, sevinmişiz, üzülmüşüz maviyle. Ben bu sergiyi hazırlarken çok keyif aldım. Sonrasında sergiyi gezdiğimde birden bire mavi rengin ve mevcut fotoğrafların beni sonsuz biçimde içine aldıklarını hissettim. Umarım izleyenlere de aynı duyguları verir. Mavi saatte çekilmiş fotoğrafları izlerken, bütün duygularınızı vermenizi rica ediyorum” dedi.

Yeşil Bursa’da mavi bir sergi yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren fotoğraf sanatçısı Ali Borovalı da, farklı ruh hallerini anlatan maviyi, fotoğraflarla yansıtmaya çalıştığını söyledi. Borovalı, “Mavi, özgürlüğümüz, içine doğduğumuz, soluduğumuz, varlığımızı çevreleyen ince hava. Denizler mavi, gökyüzü mavi, en duru en saf haliyle çekici bir hiçlik mavisi. Uzaktaki dağlar, ufuklar, en derinler hayalperest bir mavi. Havaya, suya dağılan ışığın yolda bıraktığı derin iz. Yalnızlığın, arzunun, ulaşamamanın, oranın buradan görünüşünün, bulunamadığımız o yerin masalsı rengi mavi. Yaşamla en ince ama en güçlü bağımız, tükenmez umut mavisi. İşte insana farklı duygular yaşatan maviyi, fotoğraflarla yansıtmak istedim. Serginin açılışında emeği geçen, destek veren herkese teşekkürler” şeklinde konuştu.

Dünyanın çeşitli kentlerinde, günün mavi saatlerinde farklı tekniklerle çekilmiş 33 fotoğrafın yer aldığı sergi, 19 Kasım tarihine kadar Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi’nde seyire açık kalacak.