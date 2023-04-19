TÜİK verilerine göre, Tüketici Güven Endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde yüzde 9,2 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Nisan ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 9,2 oranında arttı. Mart ayında 80,1 olan endeks, Nisan ayında 87,5 oldu.

Depremden etkilenen bölgeler dahil 81 ilde nisan ayı için Tüketici Eğilim Anketi uygulaması gerçekleştirildi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alırken endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.