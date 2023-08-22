Üzüm, sağlığımız için birçok fayda sağlayan lezzetli bir meyvedir. İşte üzüm tüketiminin bazı faydalarını Diyetisyen Pınar Demirkaya sizler için özetledi.İSTANBUL (İGFA) - Antioksidanlar açısından zengin ve lezzetli bir meyve olan üzümün faydalarıyla ilgili diyetisyen Pınar Demirkaya önemli bilgiler paylaştı.

Antioksidanların buldukları serbest radikallerle savaşarak hücre hasarlarını ve sağlığını destekleyebileceğini ifade eden Demirkaya, "Üzüm, kalp programları kullanılan flavonoidler, resveratrol ve diğer görünümler açısından zengindir. Bu evlilik, hayalet hastalık varsayımı, kan verilerini düzenleyebilir ve tahminleri iyileştirebilir" dedi.

Üzümün içerdiği C vitamini ve diğer antioksidanlar açısından bağışıklık sistemi kalkanı olduğunu vurgulayan Pınar Demirkaya, "Üzüm, yaşam içeriği açısından zengindir. Lif, sınırlama sisteminin sağlığını yerine getirme, kabızlığı dış kısımlara ve bölme işlemlerini düzenler. Özellikle üzüm kabuğunda bulunan resveratrolün kanser hücrelerinin büyümesini engellediği için kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Göz sağlığı için faydalı olan zeaksantin ve lutein gibi bir cihaz içeren üzümün,cilt sağlığına önemi büyüktür. Üzüm, kalkan, materyal, fosfor ve K vitamini gibi mineralleri içerdiğinden kemik etkileri genellikle, osteoporoz riskinin azaltılması ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur" diye konuştu.