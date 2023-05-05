Bioenerji Uzmanı ve Yaşam Koçu Tülin Dal, Tülin Dal Akademi çatısı altında yapmış oldukları çalışmalar ve verdikleri hizmetlerle ilgili Herkes Duysun’a konuştu.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Ferhat ŞAHİN / Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Bioenerji Uzmanı Tülin Dal, Tülin Dal Akademi çatısı altında yapmış oldukları çalışmalar ve verdikleri hizmetlerle ilgili Herkes Duysun’a konuştu.

Alternatif-tamamlayıcı tıbbın en önemli alanlarından biri olan bioenerjinin genel hatları ile ilgili açıklamalarda bulunan Dal, danışanların yanlarından mutlu ayrılmalarının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, başta kanser hastaları ve otizmli çocuklar olmak üzere birçok hastaya Tülin Dal Akademi çatısı altında ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi.

Bioenerjinin asla medyumluk veya kahinlik gibi bir alan olmadığını vurgulayan Bioenerji Uzmanı Tülin Dal, bioenerjinin alternatif tıbbın bir alanı olduğunu belirtti ve birçok hastalığın tedavisinde bioenerjinin rolü olduğunun altını çizdi.

Hastalıkların pek çoğunun doğru nefes almamaktan kaynaklandığına da değinen Dal, nefesin doğru kullanılması durumunda birçok hastalıkta iyileşmeler görülebileceğini de vurguladı.

https://youtu.be/sWDr-hbLnnc