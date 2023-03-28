İnegöl Belediyesi, atık ilaçların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanarak bertaraf edilmesi için şehirdeki tüm eczanelere atık ilaç kutusu dağıtıyor. Toplanan ilaçlar lisanslı firmalarda uygun şekilde bertaraf edilecek.

Sıfır atık projesi kapsamında farklı türde atıklarla ilgili düzenli toplanması noktasında çalışma başlayan İnegöl Belediyesi; evsel atıklar, atık yağlar, tehlikesiz sanayi atıkları, tekstil atıkları ve atık jiletlerle ilgili düzenin sağlanmasının ardından atık ilaç uygulamasını da başlattı. Uygulama kapsamında şehirdeki 85 eczanenin tamamına atık ilaç kutusu dağıtımları başladı. Vatandaşlardan evlerinde kullanmadıkları veya tarihi geçmiş ilaçları çöp yerine eczanelere bırakması istenirken, ilaçların düzenli şekilde toplanıp lisanslı firmalarda uygun şekilde bertaraf edileceği bildirildi.

“SIFIR ATIK NOKTASINDA HEDEFLERİMİZ VAR”

Belediye Başkanı Alper Taban, uygulamanın duyurusunu Burak Eczanesini ziyaret ederek burada gerçekleştirdi. Atık ilaç kutusu hakkında açıklama yapan Başkan Taban, “Burak Eczanesinde Atık İlaç Kutusu uygulamamızla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir aradayız. Bildiğiniz gibi özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yürüyen bir sıfır atık projesi var. Sıfır atık bir hedef. Amaç burada vatandaşın bilinçlendirilmesi. İnegöl Belediyesi olarak da bizim bu noktada hedeflerimiz var. Evsel atıklar, tekstil atıkları, atık yağlar, tehlikesiz sanayi atıkları gibi alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kuaförlerimizde jilet atıklarıyla ilgili bir çalışma başlatmıştık. Bunların düzenli bir şekilde toplanarak veri elde edilmesi noktasında bir çabamız da var” dedi.

“ATIK İLAÇLARI ECZANELERE TESLİM EDİN”

Atık ilaçların çevre, insan ve tüm canlılar için tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Atık ilaçlarla ilgili de gelişi güzel atılan bu ilaçlar, toprağa, suya, doğaya karışarak kötü sonuçlara neden olabiliyor. Bunların önüne geçmemiz gerekiyor. Bugün de ilaç atıkları noktasında hem çevre hem insan sağlığını düşünerek sokaktaki tüm canlıları da tehdit eden tüm bu sorunları ortadan kaldırmak adına atık ilaç kutusu dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde 85 eczane var. Tüm bu eczanelerimizde turuncu ilaç atık kutularını oluşturuyoruz. Vatandaşlarımıza da çağrımız şudur; bölgenizdeki eczanelere giderek atık noktasına ilaçları bırakabilirsiniz. Eczanelerimiz de kutular dolduğunda 153 hattımızı arayarak ilaçların alınmasını sağlayabilecek” ifadelerinde bulundu.