Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hava kalitesini 3 boyutlu ortamda tespit edebilen yeni bir sistem geliştirildiğini belirterek, yerli ve milli yazılımımız NEFES ile şehirlerimizin hava kalitesi değerlerini, dijital ikizleri üzerinden mahalle ölçeğinde, 5 metre seviyesinde tespit edeceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre 3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Yazılımı Hizmet Alımı Projesi aracılığıyla hava kalitesi yönetiminde kullanılan elektronik karar destek araçlarına bir yenisini ekledi.

Bakan Mehmet Özhaseki, Yeni Emisyon Tahmin ve Değerlendirme Sistemi (NEFES) ile şehirlerin hava kalitesi değerlerinin 3 boyutlu olarak tespit edildiğini açıkladı.

YARINLARA ‘NEFES’ OLACAK

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün son teknolojiyle geliştirdiği 3 boyutlu ortamda hava kalitesi değerlerinin tespitini sağlayan NEFES uygulaması ile şehirlerin hava kalitesi takip ediliyor. NEFES ile sanayi, ulaşım, orman yangını, toz taşımı gibi çok sayıda etmen ele alınarak üç boyutlu ortamda şehirlerin dijital ikizleri üzerinden hava kalitesi değerleri tespit ediliyor. Tespit edilen değerler üzerinden hava kalitesi değişimi incelenerek iyileştirilmesi için gereken önlemler hayata geçiriliyor. İstanbul, Ankara ve Kocaeli başta olmak üzere 59 ilde hayata geçirilen NEFES uygulaması ile insanlar, hava kalitesi durumunu anlık olarak görebiliyor.

“TÜM İLLERDE KULLANACAĞIZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, “Yerli ve millî yazılımımız NEFES ile şehirlerimizin hava kalitesi değerlerini, dijital ikizleri üzerinden mahalle ölçeğinde, 5 metre seviyesinde tespit ediyoruz. NEFES'i, hava kalitesinin yönetiminde, kentsel dönüşüm projelerimizin yer seçiminde, iklim değişikliğine uyum faaliyetlerinde ve mekânsal planlama çalışmalarında kullanabiliyoruz. Şu anda 59 şehrimizde hayata geçirdiğimiz ve hava kalitesini 3 boyutlu ortamda tespit edebilen NEFES yazılımımızı, kısa sürede tüm illerimizde kullanacağız.” ifadelerini kullandı.