Ülkemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, soğuk hava Türkiye genelinde etkisini sürdürecek. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren Van, Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

Gizli buzlanma riskine dikkat

Meteoroloji uzmanları, bu yoğun kar yağışının pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesini öngörüyor. Ancak, AKOM tarafından yapılan uyarıda, yollarda 'gizli buzlanma' riskine dikkat çekildi. Vatandaşlara, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarına özellikle dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken, güzergâhlarda yapılacak kontrollerin ve müdahalelerin önemine vurgu yapıldı.