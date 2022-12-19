İnegöl Belediyesi, Alanyurt ile İnegöl’ü birbirine bağlayacak yeni bir güzergah için çalışmalara başladı. Aynı zamanda Alanyurt bölgesinin imar sınırını oluşturan 1700 metre uzunluğundaki Tunaboyu Caddesinde ham yol çalışmaları sürüyor.

Şehrin gelişimine paralel olarak ulaşımda yeni güzergahlar ve yol ağı oluşturan İnegöl Belediyesi, Alanyurt bölgesini İnegöl ile buluşturacak yeni bir çalışmanın startını verdi. Ertuğrulgazi Mahallesinde aynı zamanda Alanyurt bölgesinin imar sınırını da oluşturan 1700 metre uzunluğundaki Tunaboyu Caddesi ile Alanyurt ve İnegöl Merpa Kapalı Pazar Yeri civarından birbirine bağlanacak.

1700 METRE UZUNLUĞUNDA, 10-20 METRE GENİŞLİĞİNDE YENİ CADDE OLUŞTURULUYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte Tunaboyu Caddesinde devam eden ham yol çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma hakkında bilgiler de veren Başkan Taban, “Ertuğrulgazi Mahallemizde Tunaboyu Caddesi üzerinde yaptığımız çalışmaları inceliyoruz. Alanyurt bölgesinde Kozluca yolundan karşı aksa geçişle ilgili bir çalışmamız vardı. Ancak burada BUSKİ’nin deplase hattı problemlerinden kaynaklı olarak hattı Tunaboyu Caddesi üzerine kaydırmıştık. Burası da Alanyurt aksımızın imarının son hattı olarak düşünülebilir. Burada 1700 metre uzunluğunda yer yer 10 ve 20 metre genişliğe sahip bir cadde oluşturuluyor” dedi.

ALANYURT İLE İNEGÖL’Ü BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Tunaboyu Caddesinin Alanyurt ve İnegöl’ü de birbirine bağlayacağını kaydeden Başkan Taban, “Buradan da inşallah Merpa’nın bitiş kısmına araç ve yaya geçişi yapılacak bir yol oluşturmak istiyoruz. Kuzey ve Güney bağlantıyı şehir içinde çoğaltmamız lazım. Şu anda Avarlar Kavşağından böyle bir geçiş var. Beraberinde Özdilek Kavşağı, Süleymaniye hattı ve Mesudiye hattından geçişler var. Dolayısıyla artan araç trafiğine binaen bu alanda da böyle bir çalışma gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Yol hakkında detayları da paylaşan Taban, “Burada öncelikle 1700 metre uzunluğundaki hattın önce ham yol çalışmalarını, zemin dolgusunu en azından bu mevsimde yaparak devamında da havaların ısınmasıyla ve zeminin oturmasıyla birlikte bu yolların kaplama çalışmalarını gerçekleştirmek istiyoruz. Hızla büyüyen İnegöl’ümüzün gerek otoparkları gerek çocuk parkları, yeşil alanlar, yol açma çalışmaları, çıkmaz sokakların açılması, beraberinde metruk yapıların kaldırılması gibi pek çok konu başlığını eş zamanlı olarak yürütmeye çalışıyoruz. Şehir büyürken bu çalışmaları da beraberinde yürütmemiz gerekiyor. İnşallah olgunlaştıkça sizleri yine davet ederek kamuoyu bilgilendirmelerini yapacağız. Yapılan çalışmanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.