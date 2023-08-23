Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Alagöz tarafından 2019 yılında kurulan ve yıllarca oynanabilecek oyunlar oluşturma hayali ile yola koyulan Tungasoft, çocuklara yönelik eğitici oyunlar portföyünü her geçen gün artırıyor.

Üniversite ortağı olduğu, girişimcilerin AR-GE tabanlı şirket kurabildiği ATAP Teknopark’ındaki firmalardan birisi olan ve kitlesel fonlama kanalıyla Bilecik’te halka arz olunan ilk şirket olma unvanı kazanan Tungasoft Yazılım Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. büyümeye devam ediyor. Üniversitede görev yapan akademisyenler ve öğrencilere girişimcilik hakkında tavsiyelerde bulunan Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Alagöz, "Türkiye’de kitlesel fonlamadan faydalanan beşinci firmanın Tungasoft A.Ş. olduğunu ve Türkiye İş Bankası’nın yürütmüş olduğu, ülkemizde faaliyet gösteren firmaları kapsayan eğitim programına kabul edildi. Eğitim sayesinde sektörde uzman firma yöneticileriyle bir araya gelerek eğitici oyunların yerli ve milli bir zeminde hazırlanmasını sağlıyoruz. İnovatif fikri olan üniversitemiz personel ve öğrencileri Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile temas kurarak girişimcilik konusunda gerekli eğitimleri alabilirler. Ekim ayında TTO’nun Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile birlikte yürüteceği ’SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı’na katılarak akıllarında yer alan sorulara cevap bulabilirler" dedi.