Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası festivali unvanına sahip olan ve bu yıl 62.'si düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Arap dünyasından şu zamana kadar çıkan en güçlü seslerden biri olan Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu.ERSEL NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, ATIŞ Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 62.’si düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali'nde bu akşam Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, bir birinden güzel şarkılarını Bursalılar için seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konseri boyunca gerek sesi gerekse sahne sahne performansıyla Bursalıları kendisine hayran bırakan Mathlouthi müzikseverlere muhteşem bir festival gecesi yaşattı.

Konser sonunda Kültür Park Açık Hava Tiyatrosunu hınca hınç dolduran Bursalılar genç şarkıcı Emel Mathlouthi'yi uzun süre ayakta alkışladılar.