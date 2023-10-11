Türk Dünyası Müzik Grubu Turan Ethno- Folk Ensemble Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ev sahipliğinde konser verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Afşın Alper Cerit ile Zafer Çağlıtalaslıgil, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Türk dünyasının sevilen müziklerini geleneksel enstrümanlar ile seslendiren Turan Ethno Folk Ensemble grubu, canlı performanslarıyla dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

Davetliler tarafından ayakta alkışlanan gruba konser sonunda Rektör Prof. Dr. Fatih Altun teşekkür ederek, günün anısına çiçek ve plaket takdiminde bulundu.