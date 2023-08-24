Galatasaray Nef Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde amaçlarının yarışmacı bir yapıyla sonuna kadar gitmek olduğunu söylerken, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de Final-Four oynamak istediklerini ifade etti.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yeni sezon çalışmaları, hedefler ve transfer çalışmaları hakkında konuştu.

Yeni sezon için herkese sağlıklı ve başarılı bir sezon dileyen Zeytingöz, "Galatasaray olarak bu sezon da amacımız Türkiye Ligi’nde yarışmacı olup, sonuna kadar gidebilmek. Umarım herkesin istediklerini gerçekleştirdiği ve en önemlisi sağlıklı bir sezon olur. Biz de bu sene neler yapabileceğiz göreceğiz" diye konuştu.

"5 yeni yabancı ve önemli bir Türk rotasyonuyla sezona başlıyoruz"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Turgay Zeytingöz, "Yeni bir kadromuz var. Geçen seneden aramızda Göksenin, Sadık ve Muhaymin var. Onun dışında altyapımızdan bu sezon aramıza katılan oyuncularımız var. 5 tane yeni yabancı ve çok ciddi anlamda önemli bir Türk rotasyonuyla sezona başlıyoruz. Şu an için 5 tane yabancımız var. Şampiyonlar Ligi’ni de düşünerek 6. yabancı oyuncu ile ilgili bir çalışmamız belki ileride olacak. Şu an itibarıyla takım antrenmanlara başladı. Bunu daha sonrasına değerlendirmeyi uygun buluyoruz" şeklinde konuştu.

"Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Final-Four hayalimiz var"

Bu sezonki hedefler için ise Zeytingöz, "Galatasaray olarak hedefimiz öncelikle camiamıza ve taraftarımıza yakışır bir takım olmak, burada sonuna kadar mücadele etmek. Şampiyonlar Ligi’nde de bu sezon en başından dile getirmekte bir sakınca görmüyorum; Final-Four hayalimiz var. İnşallah hem Türkiye Ligi’nde hem de Şampiyonlar Ligi’nde istediklerimize ulaştığımız bir lig olur" açıklamasında bulundu.