Bursa Valiliği ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde restorasyonu yapılan Turgut Alp Türbesi, Pazar günü yapılacak törenle yenilenmiş yüzüyle ziyarete açılacak.

İnegöl’ün fatihi Turgut Alp’in Turgutalpköy Mahallesinde bulunan türbesi, Bursa Valiliği ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde restore edildi. 2021 yılı Aralık ayında başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde türbe ve şadırvanın restore edilmesinin yanı sıra mevcutta bulunan tuvaletlerde tadilat yapıldı ve yanına bay bayan mescitleri ilave edildi. Yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip meydanda; abide alanı, 108 metrekare alana sahip kafeterya, sert zemin uygulamaları ve çevre aydınlatmaları yapıldı.

Turgut Alp Türbesi, yenilenmiş yüzüyle 11 Haziran Pazar günü 14.00’da yapılacak törenle yeniden ziyarete açılacak. Belediye Başkanı Alper Taban, "Pek çok tarihi değere sahip şehrimizin fatihi, Osman Gazi’nin yol arkadaşı Turgut Alp’in kabrinin bulunduğu alanda Bursa Valiliği iş birliği çerçevesinde restorasyon çalışması gerçekleştirdik. İnegöl’e ve İnegöl’ün Fatihi Turgut Alp’e yakışacak bir çalışma ortaya çıktı. Bu anlamlı çalışmayı da hemşerilerimizle birlikte taçlandıracak, bizleri tarihin derinliklerinde yolculuğa çıkaracak bir açılış töreninde buluşmayı arzu ettik. Pazar günü 14.00’da yapılacak Turgut Alp Türbesi restorasyon çalışması açılış törenimize tüm ilçe halkımızı bekliyoruz. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hocamızın anlatımları, Tarihi İnegöl Mehterinin marşları geleneksel okçuluk etkinliği ve dualar eşliğinde yapılacak törende, Turgut Alp’i de yad etmiş olacağız” dedi.