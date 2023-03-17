Turgutalp mahallesinde bulunan tekel evleriyle alakalı kentsel dönüşüm projesi netleşiyor.

Konuyla alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Tekel evlerindeki kentsel dönüşümü TOKİ yapmayacak. TOKİ’nin şuan da sadece deprem bölgelerinde yapacağı iş ziyadesiyle fazla. Diğer taraflara yöneleceğini ben zannetmiyorum. Birinci deprem bölgesi kuşağındayız. 30 bin yapı stokumuz var. Tabi 30 bin bina. Bağımsız yapıya çevirdiğimizde 100-110 bin civarı bağımsız yapı olabileceğimi ifade edebilirim. Tabi bunlarında bir miktarı özellikle yönetmeliklerin değişmesinden önceki süreci kapsıyor. 99 öncesini kapsıyor. Yani burada şunu ifade edebilirim size, mesela insanlar genelde bu konuda tespitler anlamında bir beklenti içerisinde. Büyükşehir belediyemizde şuan da bu konunun Bursa merkezde başlattığı çalışmayı tüm ilçelerde uygulamak istiyor. Aslında bir anlamda bizde bu süreci bekliyoruz. Ama ben peşinen şunu söyleyebilirim. Bugün sıfırdan yapacağımız bir binayla ilgili uzmanların verdiği ömür 50 yıl. Betonarme yapı için konuşuyorum. Bu bugünün şartlarında ve bugünün yönetmeliğinde. Dolayısıyla biz geçmişte yapılan yapıların 50 yıl ayakta kalacağını düşündüğümüzde yapımızın sadece yaşını sorgularsak, aslında binamızın dönüşüm zamanı gelip gelmediğini çıkartabiliriz. Binamızın yaşlı ve yorgun olduğunu buradan çıkartabiliriz. Dolayısıyla bir yapı 30-35 yıllık bir ömre ulaştıysa ve bu eski yönetmeliklere göre yapıldıysa, bu yapıların artık dönüşümünün kişilerce, mal sahipleri tarafından dönüşümü istenilmeli. Burada kimseyi paniğe sevk etmek istemiyoruz ama böyle bir gerçeğimiz var. O gün elle karılan betonlar vardı. Bugün onların çok daha üzerinde bir yönetmelikle yapılan sağlam hale getirilmiş. Muhtemelen yeni yaşadığımız afetlerden sonra zeminle yapı ilişkisini daha güçlendiren bir yönetmeliğe doğru evrileceğiz. Ve dolayısıyla bu tür afetlerde daha fazlaca ayakta kalan yapıları görüyor olacağız. Turgutalp kentsel dönüşümle ilgili şunu söyleyeyim. Burada bir çalışma hazırladık. Lakin bakanlığımızın bir takım adımlarının olduğunu görüyoruz. Örneğin; biz kat yoğunlukları olsun, mesela şunlar ifade ediliyor, dükkanla konutu ayırabiliriz gibi bir takım konuşmalar var. İki katı geçiyorsa mutlaka bodrum ilişkisi olacak deniliyor. Asma kat istemiyoruz deniliyor. Bunlar yönetmeliğe dönecek. Dolayısıyla bu değerlendirmeleri yaparak teklifleri yapmak istiyoruz. Biz teklifimizle ilgili son aşamadayız ama biraz bakanlık tarafından görüşler almaya çalışarak son teklifimizi vatandaşlara yöneltmeye çalışıyoruz." dedi.