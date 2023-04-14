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TURGUTAP MAHALLESİ SAKİNLERİ İFTARDA BULUŞTU 
Turgutalp mahallesi sakinleri geleneksel olarak 5.sini düzenledikleri  Ramazan iftarı organizasyonunda bir araya geldiler.İftar organizasyonuna yaklaşık 350 mahalle sakini katıldı.İftarın tüm masraflarına imece usulü ile tüm mahalle halkı tarafından karşılandı.
İftar ve yardımlaşma fikri Dört yıl öncesinde WhatsApp grubunda ateşlendi. 
Mahalle sakinleri faaliyetlerine aralıksız olarak  yardıma ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılama, yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi ve  iftar organizasyonları ile birlikte aralıksız devam etmektedir.