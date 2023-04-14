TURGUTAP MAHALLESİ SAKİNLERİ İFTARDA BULUŞTU

Turgutalp mahallesi sakinleri geleneksel olarak 5.sini düzenledikleri Ramazan iftarı organizasyonunda bir araya geldiler.İftar organizasyonuna yaklaşık 350 mahalle sakini katıldı.İftarın tüm masraflarına imece usulü ile tüm mahalle halkı tarafından karşılandı.

İftar ve yardımlaşma fikri Dört yıl öncesinde WhatsApp grubunda ateşlendi.

Mahalle sakinleri faaliyetlerine aralıksız olarak yardıma ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılama, yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi ve iftar organizasyonları ile birlikte aralıksız devam etmektedir.