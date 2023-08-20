Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ağaca çarparak durabildi. Kazada 5’i turist 6 kişi yaralandı.

Kaza, Derbent Mahallesi Atıf Erçıkan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 34 BHS 813 plakalı Mercedes marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle minibüs sürücüsü ile Suudi Arabistan uyruklu turistler A.A, A.W, A.A, A.N. ile A.A, yaralandı. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan 6 yaralı çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.