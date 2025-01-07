İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’un Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde bazı ticari taksi şoförleri ve şoförlerle birlikte hareket eden bazı kişilerin, turistlerin paralarının geçerliliğini kontrol etme bahanesiyle tırnakçılık yöntemiyle çaldığı tespit edildi.

Lider dahil 24 şüpheli yakalandı

Saffet Ülker isimli şüphelinin liderliğini yaptığı öne sürülen örgütteki 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik 13 ilçede 36 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu aralarında örgütün liderliğini yaptığı öne sürülen Saffet Ülker’in de bulunduğu 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürerken, operasyonlarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 60 adet fişek ve 1 adet polis çakar lambası ele geçirildi.