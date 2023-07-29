Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Turizm Çocuk Elçisi” atölyesi kapsamında tarihi ve turistik merkezleri gezen çocuklar, Eskişehir’in turizm elçisi oldular.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü iş birliğiyle “Turizm Çocuk Elçisi” atölyesi gerçekleştirildi.

Atölye kapsamında Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Hayvanat Bahçesi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Masal Şatosu, tematik müzelerden Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Kent Tarihi Müzesi ve Hamam Müzesi’ne gezi düzenlendi.

Çocuklar daha sonra Midas Vadisi’ne hareket ederek Yazılıkaya Anıtı ve çevresini yakından tanıdılar. Eğitici ve eğlenceli atölyenin yarının büyükleri olan çocuklar için çok verimli geçtiğini belirten yetkililer, “Turizm çocuk elçileri, dünya barışı ve kültürel anlayışın gelişimine katkıda bulunan önemli genç elçilerdir. Onlar, küçük yaşta büyük sorumluluklar üstlenerek geleceğin gezginlerine ilham verir ve dünya vatandaşlığına olan inancı pekiştirirler. Turizm çocuk elçilerinin çabaları, daha anlayışlı, hoşgörülü ve barışçıl bir dünya hayaline bir adım daha yaklaşmamıza yardımcı olacaktır.” dediler.

Atölye kapsamında gezileri tamamlayan çocuklar, Eskişehir’in turizm çocuk elçileri olarak yaşadıkları şehrin tarihi, turistik mekânlarını, kültürü ve doğal güzelliklerini etkili bir şekilde tanıtma görevi yapacaklar.