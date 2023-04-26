Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 47. Turizm Haftası dolayısıyla sektör temsilcilerini kabul etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’nin turizm sektörü temsilcileri 47. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, TURSAB Denizli Pamukkale Bölge Başkanı Turan Köseoğlu, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve beraberindekiler katıldı. Kültür ve Turizm Müdürü Akyol, Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerinin 60 milyon turist ile 56 milyar dolar gelir olduğunu belirterek, Denizli ölçeğine bakıldığında ise rakamlarda ciddi bir atış yaşandığına dikkati çekti. Denizli’de gerek turist sayısında gerekse otel doluluk oranlarında artış yaşandığını kaydeden Akyol, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) katılan Denizli turizm sektörüne verdiği desteklerden dolayı Başkan Zolan’a teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise Türkiye’nin turizm değerlerinden övgüyle bahsederek, gelinen noktada sektörün ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağladığını belirtti. Turizm anlamında zor bir dönemden geçildiğini, özellikle pandemi döneminin ağır bir sınav olduğunu anlatan Başkan Zolan, “Hamdolsun Allah’ıma o günleri aştık. Ülkemiz tarihiyle, doğal güzellikleriyle, deniziyle, havasıyla birçok güzellikleri içinde barındırıyor. Denizli’miz de başta Pamukkale olmak üzere, yaylalarımız, mağaralarımız, el sanatlarımız, antik kentlerimiz, her yönüyle gerçekten muhteşem değerleri içinde barındırıyor. Denizli’mizin turizm anlamında değerleri birçok ülkenin tamamında bile yok. Şehrimizle gurur duyuyoruz. İnşallah bu güzelliklere el birliğiyle sahip çıkacağız. Ben her birinize yapmış olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.