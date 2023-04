Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki heyeti kabul etti. Turizme verdiği desteklerden dolayı çiçek takdim edilen Başkan Büyükkılıç, açık hava müzesi olan Kayseri’yi turizmin merkezi yapmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Her yıl 15-22 Nisan arası Dünya Turizm Haftası olarak kutlanırken, bu kapsamda Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Turizm İşletmeciler Derneği (KAYTİD) Başkanı Serdar Sarıçam, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Erciyes BTK Başkanı Ali Emre Mart ile otel ve turizm acentelerinden oluşan beraberindeki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, misafirler ile tek tek selamlaşarak, bir süre sohbet etti.

“KAYSERİ, TURİZMİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİSİDİR”

Kayseri’nin ticaretin merkezi olmanın ötesinde değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmanın zenginliği ile bir açık hava müzesi olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, “Kayseri, turizmin önemli merkezlerinden birisidir. Kapadokya ile birlikte hareket etmek suretiyle, Erciyes Kayak Merkezi’miz gibi turizmin amiral gemisi ile önem arz ediyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı’nın milletvekili adayı olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir de milletvekili adayı çıkarttık, o açıdan da sizlerin sesi, temsilcisi olacağına inandığımız Murat Cahid Cıngı kardeşimiz bu alanda Kayseri’mizi en güzel şekliyle temsil edecektir. Turizm günümüz açısından önem arz eden boyutta, bizler de bunun altyapısını daha güçlü oluşturmak, müzeleriyle, altyapı kuruluşlarıyla, değişik tarihi dokuyla ilgili restorasyon çalışmalarıyla, en önemlisi bir nosyon, bir misyon oluşturma, bunu bir kültürel zenginlik olarak sahiplenme duygusuyla biz her alanda üzerimize ne düşüyorsa varız, var olmaya devam edeceğiz.”

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun’a da çalışmalarından dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, “Şükrü hocama sizlerin şahsında, hakikaten şehrimiz için şans olduğunu, bilimsel olarak uygulama bağlamında da bizleri temsil edecek bir isim olması nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi turizmin merkezi yapma yolunda gayretlerinin sürdüğüne değinerek, “Hep beraber Kayseri’mizi en iyi şekilde anılacak, yaşanılacak konuma getirmektir. Yeni havalimanının bitme aşamasına gelmiş olması ayrıca katkı sağlayacak, faktör çok, koşturuyoruz, çalışıyoruz. Turizm ile ilgili Erciyes’te daha da zenginleştirecek çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise turizme verdiği desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Ramazan’dan sonra bazı planlamalar yapacağız. Özelikle son dönemde yaptığımız çalışmalarla ilgili turizm sektöründeki arkadaşlarımızla bizzat, gerek Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’in gerekse sizlerin büyük destek verdiği turizme yönelik alanlarda, hem incelemeler yapacağız hem de arkadaşlarımızla beraber buranın daha çok tanıtımını yaparak, daha çok ziyaretçi alınmasını sağlamak için çalışmalar planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“BİRÇOK NOKTADA SİZİN EMEĞİNİZ, DESTEĞİNİZ ÇOK”

Büyükkılıç’ın ayrı bir önem verdiği Soğanlı ve Erdemli vadileri ile Kapuzbaşı’nda çalışmaların iyi gittiğini ve Başkan Büyükkılıç’ın emeğinin çok olduğunu ifade eden Dursun sözlerini şöyle sürdürdü: “Soğanlı’da, Erdemli’de, Kapuzbaşı’da olsun birçok noktada sizin emeğiniz, desteğiniz çok. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Erciyes gibi bir şehrimizin önemli markası, zaten şehrimiz turizminde lokomotif rolü üstleniyor ve her yıl giderek de büyüyor. Net olarak görüyoruz ki Erciyes’e ilgi her geçen yıl artıyor. Siz de Büyükşehir Belediyesi olarak orada her yıl yaptığınız düzenleme ve büyütmelerle Erciyes’i çok daha ileriye taşıyorsunuz. İnşallah bizim de hedefimiz turizmcilerle beraber, şehrimiz turizminin kalkınması, gelişmesi için diğer destinasyonlarımızla birlikte Erciyes’imizi bütünleştirerek daha çok ziyaretçiyi ağırlamak istiyoruz.”

Başkan Büyükkılıç’a günün anısına turizme verdiği desteklerden dolayı çiçek takdim edildi.