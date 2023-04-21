Depremle sarsılan Türk turizm sektörü bayramda moral bulacak. İkinci ara tatile denk gelen Ramazan Bayramı'nda otel rezervasyonları şimdiden yüzde 75 doluluğa ulaşırken, yerli turistin bayramda ilk tercihi ise Ege ve Akdeniz Bölgesi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Yaz tatiline göre daha kısa süren bayram tatili için konaklamalar ortalama 3 gece 4 gün olacak şekilde planlanırken; kültür turlarında yurt içinde Kapadokya, Safranbolu ve İzmir çevresi öne çıkarken yurt dışında ise bu talepler Paris, Balkanlar ve İtalya’da yoğunlaşıyor.

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından zor günler geçiren Türk turizm sektörü, Ramazan Bayramı'yla birlikte hareketlendi.

6 Şubat’ta gerçekleşen deprem felaketi sonrası turizm sektörü tüm enerjisi ve önceliğini bölgeye destek üzerine yoğunlaştırırken, tüketici tarafında da erken rezervasyon taleplerinde düşüş yaşandı. Bayram tatilinin yaklaşmasıyla tüketici davranışları yavaş yavaş yine önceki hedeflenen değerlere döndü. 2023 Mart ayı talepleri 2022’nin üzerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezi Antalya'da doluluk oranının yüzde 80’ oldu. Türkiye’nin gözde turizm destinasyonlarından Antalya’da 2023 sezonunda 16 milyonun üzerinde yabancı turist bekleniyor. Bugüne kadar 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Antalya'da Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla iç pazardan rezervasyonlar arttı.