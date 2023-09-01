Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘’ 1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları’’ başlıyor. Yerli ve yabancı birçok firmanın yoğun ilgi gösterdiği Fuarla birlikte

turizmin kalbi Şanlıurfa’da atacak.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, dünyanın önde gelen firmalarının katıldığı ‘’ 1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları’’ öncesinde Fuar merkezinde yapılan son hazırlıkları inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’ 1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları’’ kapsamında fuara katılan firma yöneticileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’TARİH VE KÜLTÜR ŞEHRİNİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ’’

Kadim şehir Şanlıurfa’nın tarih ve kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen buluşmalara Türkiye ve birçok ülkeden firmaların katıldığını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde yaptığımız her bir işte çok güzel katılım görüyoruz ve çok güzel bir ivme kazanıyoruz. 160 stantla çok önemli katılımcılarımız Şanlıurfa’ya geldi. Bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Şanlıurfa bir mücevher ve burada derinlik çok fazla, burada büyük zenginlikler görüyoruz. Müzik, Gastronomi, tarih ve Kültür alanlarında birçok zenginliğimiz var. Bunları bir başka şehirle kıyaslamak mümkün değil çünkü tarihin sıfır noktasında, tarihin her katmanına ait burada değerler ve eserler vardır. Şanlıurfa’daki güzellikleri Türkiye ve Dünyaya tanıttığımız zaman dünya içinde önemli bir kazanın olacaktır’’ dedi.

Türk Hava Yolları Sponsorluğunda, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Malezya, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Rusya ve Almanya’dan Turizm ve Seyahat Yazarı ile yabancı Influencerler’in katılacağı Kültür ve Turizm buluşmalarında Türk Hava Yolları, TÜRSAB, TÜROB, TÜREB ve Türkiye genelindeki Belediyeler, Acenteler, Oteller olmak üzere 160 stant kurulacak.

Dünyanın en eski ve sağlıklı Şanlıurfa Mutfağı üzerine Dr. Ender Saraç, Ramazan Bingöl ve Ömür Akkor söyleşilerinin yanı sıra Workshop ve Gastronomi etkinlikleri düzenlenecek.

PROGRAM AKIŞI

01 EYLÜL 2023 CUMA

11.00- Açilış (Protokol Konuşmaları)

11.30 - Stantların Ziyaret Edilmesi

13.30- Öğle Yemeği (Protokol)

30-15.30 - Gastronomi Workshop (Ömür Akkor-Ramazan Bingöl)

.30-16.30 - Şanliurfa Arkeolojik Kazılar Söyleşisi

Prof. Dr. Necmi Karul (Göbeklitepe ve Karahantepe Kazı Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Önal (Harran Ören Yeri Kazı Başkanı)

Prof. Dr. Gülriz Kozbe (Urfa Kalesi Kazı Başkanı)

16.30 - Şanliurfa Temali Kum Sanatı Gösterimi

16.45 - Lezzetli ve Şifal Urfa Mutfağı Söylesi Dr. Ender Saraç

17.30 - Başkanlar Oturumu

Moderatör: Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar

18.30- Başarı Ödüllerinin Takdimi / Katılımcilara Belge Takdimi

19,00 - Gezi Programı (Balikligöl Platosu, Tarihi Hanlar ve Urfa Sokakları)

20.30 - Gala Yemeği ve Münever Özdemir Konseri / Ş.B.B. Urfa Ahengi Müzik Topluluğu

21.30 - Havai Fişek Gösterisi

22.00 - Baliklıgöl Amfi / Panel ve Kum Sanatı Gösterimi

Doc. Dr. Kemal Özkurt (islam Medeniyeti Kurucu Sehirlerinden Urfa'da Sanat)

Doç. Dr. Elif Keser Kayaalp (Geç Antik Çağda Edessa)

(Urhoy'dan Urfa'ya Kültür Katmanı)

2 EYLÜL 2023 CUMARTESİ

07.30- Kahvaltı Programı (Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi)

09.00 - Göbeklitepe ve Karahantepe Gezisi (Kalkış Yeri Sanat Sokağı)

10.30- 1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları Açılışı

14.00- Gastronomi Workshop (Ömür Akkor-Ramazan Bingöl)

15.00- Sektör Temsilcileri Söyleşisi

16.00- Sanlıurfa Temalı Kum Sanatı Gösterimi

17,00- Gezi Programi

(Harran Kümbet Evleri, Harran Üniversitesi (Ulu Cami),Harran Kalesi)