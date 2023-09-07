Çocuklarda sağlıksız beslenme ile oluşabilecek hastalıkların önlenmesinin yanında obeziteyle mücadele karşısında da önemli bir adım olarak ortaya konulan “Okul Gıdası Logosu” uygulamasının bu yıl da kantinlerde yerini alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor.İSTANBUL (İGFA) -Türk Böbrek Vakfı; ‘Okul Gıdası Logosu’ uygulamasının çocuklar lehine paydaşı olarak sahaya indi.

TBV Başkanı Timur Erk, İstanbul Küçükçekmece Mustafa Pars İlkokulu’nu ziyaret ederek kantinlerin mevcut durumunu değerlendirdi ve okulların açılması arifesinde süreçle ilgili çağrıda bulundu.

Başkan Erk, Türkiye tarihinde ilk defa 3 bakanlığın bir araya gelerek ‘Okul Gıdası Logosu’ konusunda bir çalışma başlattığını ve bunun müthiş bir gelişme olduğunu vurguladı.

Çocuk obezitesi konusunda Türkiye'nin oldukça sıkıntılı dönemlerden geçtiğine dikkati çeken Vakıf Başkanı Erk, "Genelde obezitede Avrupa 1. dünyada ise 3. konumdayız. Özellikle çocuklu çağı obezitesinde ciddi bir mücadele gerekli çünkü obezite bütün hastalıkları tetikleyen konumda. Bu nedenle bu konuya önem veriyor ve hassasiyetle yaklaşıyoruz. Haziran 2019’da Sağlık, Milli Eğitim ve Tarım ve Orman Bakanlığı bir araya gelerek örnek bir girişimde bulundular ve bir protokol etrafında mutabakat sağladılar. Fakat ne yazık ki arkası gelmedi. Bilindiği üzere araya pandemi süreci girdi, arkasından kantinciler ellerinde kifayetli ürün olmadığını, zor durumda olduklarını ilettiler. Bu gibi gerekçeler ile bugünlere geldik. En son ise 6 Eylül 2022’de uygulama yürürlüğe girdi ama maalesef arkası gelmedi. Üzülerek belirtiyorum ki denetimler eksik kaldı. Bu yetki Tarım ve Orman Bakanlığı’nda. Onun için 11 Eylül 2023’de okullar tekrar başladığında bu konuyu göre olarak benimsemiş bir sivil toplum kuruluşu olarak tekrar gündeme getiriyor ve çağrıda bulunuyoruz” diye konuştu.