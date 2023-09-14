Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Hedefimiz bölgemize sunulan ticari potansiyeli tam olarak ortaya çıkarmak ve Türk Devletler Teşkilatı bölge içi ihracatın ülkelerimizin toplam ihracat oranını önümüzdeki dönemde en az yüzde 10 seviyesine yükseltmektir” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 12. Bakanlar Toplantısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında ekonomik ve ticari iş birliklerinin daha da güçlendireceklerini söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 12. Bakanlar Toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. Azerbaycan, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Türkmenistan ve Macaristan’dan bakanlar ve temsilcilerin yer aldığı toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Toplantı sonrası Ekonomik İş Birliği Çalışma Grubu 14. Toplantısı Bildirisinin imza töreni gerçekleşti.

“Ülkelerimiz arasında ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendireceğiz”

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Toplantı sonunda önümüzdeki döneme ilişkin bir yol haritası olan deklarasyonu sonuçlandırmış bulunuyoruz. Bugün Türk devletleri Teşkilatı olarak ortaya koyduğu vizyon ve ürettiği alternatifler ile Türk devletleri teşkilatının güçlü bir potansiyeli bulunduğunu bir kez daha teyit ettik. Cumhurbaşkanlarımızın bu yapının temellerini koymuş oldukları harcı ticaret ve ekonomi alanındaki yeni projeler ve güçlendirmek ve teşkilatımızı bu alanlarda da 21. yüzyılın öncü örgütlerinden birisi haline getirmek için çalışmalarımıza devam etme kararı aldık. Geçtiğimiz yıl imzalanan uluslararası yük taşımacılığı anlaşması basitleştirilmiş gümrük koridoru anlaşması ve ticaretin kolaylaştırılması belgesi ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için önemli adımlar atmıştık. Bugünkü bakanlar toplantımız neticesinde de önümüzdeki dönemde üye devletlerimiz arasında dijital ekonomi ortaklık anlaşmasının imzalanması ve TURANSEZ’in özel ekonomik bölgesinin kurulması gibi ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirici yeni nesil enstrümanları hayata geçirmesi konusunda anlaştık” ifadelerini kullandı.

“Mutabakatlarımız doğrultusunda ülkelerimiz arasındaki ticaret yatırımları artacak”

Hizmetler ticareti ve yatırımların artan önemini göz önünde bulundurduklarını belirten Bolat, “Türk devletleri teşkilatı üyeleri ile hizmet ticaret ve yatırımlar serbest ticaret anlaşması tesisi imkanlarını değerlendiriyoruz. Bugün bu anlaşma içinde en kısa sürede müzakerelere başlama niyetimizi ve iradenizi ortaya koyduk. Projelere ışık tutmak üzere Türk devletleri ticari iş birliği araştırma Merkezi’nin kurulmasını da bu toplantımızda ele aldık. Bu merkez ile birlikte önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmalara ışık tutacak analizler yapacağız. Karşılıklı yatırımların artırılması ülkelerimizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi yeşil ve dijital dönüştürme ve bu süreçlerin finansmanına ilişkin olarak işbirliği yapılması konusunda da toplantımızda bakanlar arasında mutabık kaldık. Bu mutabakatlarımız doğrultusunda hedefimiz ülkelerimiz arasındaki ticareti yatırımları arttırmaktır” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz bölgemize sunulan ticari potansiyeli tam olarak ortaya çıkarmak”

Teşkilatımıza üye ülkelerin 2022 yılında kendi aralarındaki ihracat toplamda 33 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Bolat, “Söz konusu ihracat ülkelerimizin dünyaya toplam ihracatlarının yüzde 6’sına tekabül etmektedir. Hedefimiz bölgemize sunulan ticari potansiyeli tam olarak ortaya çıkarmak ve Türk devletler Teşkilatı bölge içi ihracatın ülkelerimizin toplam ihracatını oranını önümüzdeki dönemde en az yüzde 10 seviyesine yükseltmektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olması ile güçlenen devletleri teşkilatının ekonomik ve ticari perspektifiyle hareket ederek, bölgenizdeki ve uluslararası alandaki etkinliğinin artırılması temel önceliğinizdir” diyerek sözlerini tamamladı.