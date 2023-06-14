23. Xiamen Uluslararası Taş Fuarı 170 bin metrekareli alanda 22 holde 174’ü yabancı olmak üzere 1308 firmanın katılımıyla gerçekleştirildiİZMİR (İGFA) - Türkiye’nin ihracatta yıldız sektörlerinden olan 2022 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat performansı ortaya koyan Türk doğal taş sektörü, en büyük ikinci ihraç pazarı Çinli alıcılarla 4 yıllık aranın ardından bir araya geldi.

23. Xiamen Uluslararası Taş Fuarı'nda 174’ü yabancı olmak üzere 1308 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu uzun yıllardır olduğu gibi bu yıl da Ege Maden İhracatçıları Birliği yaptı.

Fuarda doğaltaşın yanı sıra, yapay taşlar, makina ve teçhizat, tasarım ve Türk taşlarının da yer aldığı doğal taş çeşitleri koleksiyon alanları ve sektörel medya stantları da yer aldı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “2022 yılında Çin’e doğal taş ihracatımız 419 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 152 milyon dolarlık ihracat yaptık. Türkiye her Xiamen fuarında olduğu gibi bu sene de 60 firma ile en yüksek yabancı katılımcı sayısına sahipti. 1746 m2’lik alanda 47 firma ile milli katılım sağlayan ülkemizin yanı sıra fuara İtalya, Brezilya, Mısır, Brezilya ve Portekiz de milli katılım organizasyonu düzenledi. Fuarı 4 günde toplam 139 bin 41 kişi ziyaret etti. Çinli ziyaretçiler 2019 yılına oranla yüzde 24 artarken yabancı ziyaretçiler de yüzde 50 artış gösterdi. 91 ülkeden ziyaretçi gelirken, başı çeken ülkeler Hindistan, Rusya, Güney Kore, Vietnam ve Malezya’ydı.” dedi.

TÜRK DOĞALTAŞLARI VR GÖZLÜK İLE TANITILDI

Başkan Alimoğlu, “Yenilenen tasarımları ile fuarın odak noktalarından olan Türk firma stantlarında sergilenen Türk doğaltaşlarımız ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. İlk günden fuarın son gününe kadar yoğun ziyaretçi trafiğine sahne olan ihracatçılarımızın stantları hem eski ticari ilişkileri canlandırmak için gelen müşterileri hem de yeni iş imkanlarına olanak sağlayacak ithalatçılar ile doldu. Xiamen Fuarı’nda Birliğimiz standında, sektör paydaşlarına bir yandan VR gözlük ile maden ocağını sanal ortamda görme ve ocaktaki olası risk faktörlerini uzaktan tanımlama eğitimi alma deneyimi kazandırılırken diğer yandan Amorf Tasarım Yarışmamız, sektörel etkinliklerimiz, ülkemiz ve sektörümüz tanıtıldı.” diye konuştu.