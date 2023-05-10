Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Türkiye dahil 9 ülkede yaşayan Ahıskalı Türkler ile işbirliği yapılan Türk Dünyası STK’ları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek bildirisi yayınladı. DATÜB Genel Başkanı ve Han Vakfı Başkanı olan Ziyatdin Kassanov imzalı bildiride "Güçlü Türk Dünyası’’ vurgusu yapıldı.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Türk Dünyası üzerine faaliyet gösteren üst düzey STK’lar açıklamalarında Türkiye Yüzyılı ve Cumhur İttifakına verilen destekleri belirtildi.

Ziyatdin Kassanov imzalı açıklamada ’’Bizler; 14 Mayıs’taki seçimlerini, en son siyasi gelişmelerin yada günü birlik tartışmaların ötesinde milletimizi, ülkemizi ve gelecek nesilleriz ile Türk dünyasını ilgilendiren hayati bir mesele olarak değerlendiriyoruz. Türkiye’nin önümüzdeki “Yüz Yılını” şekillendirebilecek bir seçimin, çok önemli bir dönemin karar aşamasındayız. Türkiye yoluna devam etmelidir. Türkiye’nin geleceği ve Türk Dünyası için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdiğimizi beyan ediyoruz’’ denilerek Türk Dünyası stratejik çalışmalarının önemi belirtildi.

Kasaanov imzalı bildiride ayrıca, “Bu ülkenin ve bu milletin soylu yürüyüşüne çelme takmaya kalkan kim varsa yüzlerini karartma vaktidir. Bizler; Anadolu coğrafyasının bağrından çıkmış, yıllarca sürgünlerde yaşamış, Ahıskalı Türkler ve Türk Soylular olarak, ülkemizin ve milletimizin kötü gününde de iyi gününde de bu toprakları vatan bilerek, güçlü, müreffeh, istikrarlı, kendi vatandaşlarına ve tüm mazlumlara kol kanat geren güçlü Türkiye’nin bir ferdi olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz" denildi.

Başta Türkiye olmak üzere dünyada ABD dahil dokuz ülkede faaliyet gösteren Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ve işbirliği yapılan STK’lar bulundukları bölgelerde Türk Dünyasının bekası ve geleceği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek çalışmalarına aralıksız devam ettiği de ifade edildi.