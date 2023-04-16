95 yıldır her şartta ve koşulda öncelik çocuk, öncelik eğitim diyen Türk Eğitim Derneği, “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyası için ilk etkinliğini 8 Nisan'da İş Sanat Kültür Merkezi'nde düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Türk Eğitim Derneği, depremzede çocukların eğitimine destek olmak üzere ilk etkinliğini İş Sanat Kültür Merkezi'nde düzenledi.

Etkinlik kapsamında İstanbul'daki TED Atakent Koleji, TED Çorlu Koleji, TED Üsküdar Koleji ve TED Rönesans Koleji öğrencilerinin eserlerinin müzayedesi gerçekleşti.

TED 95. Yıl Gençlik Korosu ve Borusan Quartet'in sahne aldığı etkinlikte elde edilen bağışlar Türk Eğitim Derneği'nin “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyasına aktarıldı.

40 ÇOCUĞUN EĞİTİMLERİNİ DESTEKLEMEK ÜZERE BAĞIŞTA BULUNULDU

Etkinlikte ayrıca Türk Eğitim Derneği'nin Bin Turna Bir Umut Projesi'ne eserleriyle bağış yapan sanatçıların eserleri de müzayedeye çıkarıldı. Hasan Kale'nin “Kuş Tüyünde Turna”, Mebruke Tuncel'in “Yansımalar ve Türkülerde Sen” , Selin Altav Belciler'in “Özgürlüğe Doğru”, Serap Başol'ün “Adını Hatırladığım Kuşlar Kurtulur” , Tuba İnal'ın “ Turna Pano”, Ozan Ünal'in “Kelebekli Kız” ve Ekber Yeşilyurt'un “Sevgi” adlı eserler Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasına bağışta bulunan hayırseverlere hediye edildi. Etkinlikte, depremde ebeveynlerini kaybetmiş 40 çocuğun eğitimlerini desteklemek üzere bağışta bulunuldu.

Müzayedelerin ardından etkinlik TED Atakent, TED Çorlu, TED Rönesans ve TED Üsküdar Koleji öğrencilerinden oluşan TED 95. Yıl Gençlik Korosu'nun performansı ve Borusan Quartet konseriyle sona erdi.