Kızıldeniz çevresindeki gerilim, Türkiye'nin dış ticaretini olumsuz etkilemeye başladı. İran destekli Husilerin saldırıları nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan geçen gemilere yönelik artan tehditler, taşıma maliyetlerini 3-4 kat artırdı. Özellikle raf ömrü kısa olan ürünlerin gönderimi askıya alındı, ve sektör temsilcileri krizin uzaması durumunda Türkiye için yeni fırsatlar yaratabileceğini ifade ediyor.

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, özellikle hammadde kullanan işletmelerin sıkıntı yaşadığını ve işlenmemiş gıda ithalatında sorunlar olduğunu belirtti. Kızıldeniz'deki krizin devam etmesi durumunda iç piyasada enflasyonun artabileceği konusunda uyardı.

Öte yandan, Honda'nın Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, uzayan gemi sefer sürelerinin ithal otomobillerin teslimatında gecikmelere neden olduğunu açıkladı. Uzakdoğulu armatörlerin, Kızıldeniz'deki artan gerilime rağmen Türkiye'ye kamikaze benzeri seferler düzenlemeye hazırlandığı, ancak talep nedeniyle navlunun düşmesi beklenerek geri adım atabileceği ifade ediliyor.

Uzakdoğu-Avrupa hattında konteyner navlununun katlanarak artması, Çinli armatörleri hareke geçirdi. Bazı Uzakdoğulu armatörler 3-5 bin TEU’luk gemilerle Doğu Akdeniz ve Türkiye limanlarına charter sefer koymaya hazırlanıyor. Türk firmalara da mail atan bu şirketler, Maersk, CMA CGM gibi armatörlerin 5.500 dolara taşıdığı malı, Uzakdoğu’dan Türkiye’ye 4 bin doların altında taşımayı teklif ediyor. Bu armatörlerin, Husilerin saldırılarına rağmen Kızıldeniz’den geçerek adeta “Kamikaze” olmaya soyunduğu ifade ediliyor. Ancak talep nedeniyle Uzakdoğu-Türkiye hattında navlunun düşmesi beklendiği için bu firmaların geri adım atabileceği öngörülüyor.