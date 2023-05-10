Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı ‘BAU Hub Global’ ile tüm teknoloji girişimcilerine destek olacak. Dünyanın önde gelen teknoloji merkezlerinden Belçika’da, Avrupalı yatırımcılar ve Türkiye’den girişimciler arasında kurulacak köprüyle, Türk girişimcilerin projelerinin global pazarda yer alması sağlanacak.

Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye’deki teknoloji girişimcilerini uluslararası pazarlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Avrupa’nın en önemli girişimcilik üniversitelerinden KU Leuven Üniversitesi teknoparkın içinde geçtiğimiz yıl ofis açan Bahçeşehir Üniversitesi, teknoloji üreten girişimci firmaların yeni iş ortaklıkları kurmalarını destekleyecek. Bunun yanı sıra şirketlere ofis, pazarlama ve iş geliştirme hizmetleri sunacak. Böylece Türkiye’den çıkan girişimci teknoloji firmaları Avrupa pazarının ve uluslararası yatırım almanın kapısını aralayacak.

“Türk girişimciler uluslararası pazara açılarak büyük başarılar yakalayacak”

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel konuyla ilişkin yaptığı açıklamada yeni teknoloji geliştiren girişimcilerin Avrupa’ya açılan kapısı olma yolunda atılan bu adımın mutluluk verici olduğunu ifade ederken; “Üniversite olarak Avrupa’nın merkezinde yer alan Belçika’da ofisimizi açtık. Türk teknoloji girişimcilerine rekabetin üst düzey yaşandığı ancak vaat ettikleriyle eşsiz imkânlar sunan Avrupa’da bir destek eli sunuyoruz. BAU Hub Global sayesinde birçok başarılı Türk girişimcinin uluslararası pazarlara açılarak büyük başarılar yakalayacağına inancımız tam. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen firmalarımıza başarılar diliyoruz" dedi.

“BAU Global olarak destek sağlamaktan heyecan duyuyoruz”

BAU Hub Global Uluslararası Hızlandırma Programı ile girişimci firmaların uluslararası platformlarda yatırımcılarla buluşma fırsatı yakaladıklarını belirten Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise "BAU Hub Global programını başlatmaktan ve girişimcilere işlerini uluslararası pazarlara genişletmek için ihtiyaç duydukları desteği sağlamaktan heyecan duyuyoruz" dedi. "Girişimcilerin pazara giriş zorluklarını aşmalarına yardımcı olarak, yeni büyüme fırsatlarının kilidini açmalarına ve inovasyonu yönlendirmelerine yardımcı olabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Türkiye’deki inovasyon ekosistemini geliştirmek isteyen herkes katılabilecek

Bahçeşehir Üniversitesi’nin 2023 büyüme hedefleri istikametinde küresel pazarlara açılmasının önemli bir ayağını oluşturan program, ürün ve servisleri uluslararası piyasalarda yer almaya hazır teknoloji tabanlı firmalara, iş geliştirme desteği ve uluslararası müşteri ve yatırımcılarla bir araya getirme imkânı sunuyor. BAU Hub Global çerçevesinde, yoğun bir iş modeli kurgulama ve geliştirme eğitimi alan seçilmiş firmalar, KOSGEB desteğiyle, Avrupa’da toplamda 1 ay süre ile Belçika, Hollanda ve Almanya’da satış kanalları, kurumlar ve yatırımcılar ile buluşturulacak.

İlk dönemde 9 girişim destek alacak

BAU Hub Global’in ilk dönem teması Yaşam Bilimleri alanında teknoloji geliştiren 9 girişim, yeni pazarlara açılmanın zorluklarını aşmalarına yardımcı olacak özel destek alacak. Bu destekler pazara giriş stratejileri, kültürel farklılıklar ve düzenleyici gereklilikler hakkında rehberlik içerecek. Girişimler ayrıca deneyimli mentorlar, yatırımcılar ve endüstri uzmanlarıyla bağlantı kurma ve yeni ağlar ve kaynaklarla tanışma fırsatına sahip olacak.