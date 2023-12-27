TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Atalay, şu sözlerle konuya açıklık getirdi:

"Bakan Bey sormadı. Cumhurbaşkanı'na sorsun, işveren söylesin. Bugüne kadar 27 gün geçti bir nokta kadar rakamla ilgili hiçbir şey konuşmadık. Hiçbir şey demedik bugüne kadar. Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada gidip otururuz, uzlaşmazsak biz deriz ki yok çıkarız işin içerisinden.

Komisyon ne derse onu yapıyoruz. Ramazan Bey başında. Beraber yazıyoruz, konuşuyoruz. Geçim şartları ortada, marketler ortada burada toplumu memnun edecek bizim razı geleceğimiz bir rakam olursa deriz ki varız. Bu komisyon adil bir komisyon değil. 15 kişi oturuyor biz 5'iyiz. Bugüne kadar 35'ini zaten imzalamamışız. Bizim örgütlü olduğumuz yerlerde yüzde 1 yok. Onlar bizim bir parçamız."