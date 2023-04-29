TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taban ücrete 15 bin lira teklif ettiklerini, şu anda karşı verilen teklifin 12 bin lira olduğunu, pazarlık sürecinin devam ettiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı ile 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

2023 Yılı Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Başkan Ergün Atalay, “Kamu İşçi Toplu İş Sözleşmesini seçim arifesinde bitirebilirsek bitireceğiz ama arzu ettiğimiz rakam olursa bitiririz” dedi.

1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bu yıl Adana’da kutlayacaklarını söyleyen Atalay, “Miting alanında öncelikli gündemimiz deprem. Bunun dışında toplu iş sözleşmesi ve taşeron meselesi ana gündem maddelerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

‘ARZUMUZ SEÇİMDEN ÖNCE BİTİRELİM’

Toplu iş sözleşmesinin ana gündemleri olduğunu aktaran Genel Başkan Atalay, taban ücrete 15 bin lira teklif ettiklerini, şu anda karşı verilen teklifin 12 bin lira olduğunu, pazarlık sürecinin devam ettiğini söyledi.

Atalay toplu sözleşmede ilk 6 ay için yüzde 45 zam ve yüzde 15 refah payı teklifinde bulunduklarını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda yüzde 40 noktasındayız. Bunu kabul etmediğimizi ifade ettik. Bununla ilgili toplumun beklentisi var. Biz bu toplu sözleşme sürecine ilk defa ocak ayında başladık. Ondan evvelki toplu sözleşmelerde temmuz, ağustos aylarında görüşmelere başlayıp sonrasında sözleşmeyi bitiriyorduk. Arzumuz bu toplu sözleşmeyi seçim arifesinde bitirebilmek istiyoruz ama arzu ettiğimiz rakam olursa bitiririz. İlla seçime kadar bitireceğiz diye bir şey yok. Arzu ettiğimiz rakamı bulursak problem yok. Ama olmazsa biz bu işin içinde olmayız. Onu da ifade etmek istiyorum. Arzu ettiğimiz rakamı görmezsek niye bitirelim” dedi.

Farklı alanlarda örgütlü sendikalara mensup işçilerin sorunlarını dile getiren Atalay, şöyle devam etti:

“Hem parasal hem de idari maddelerde sıkıntılarımız var. Bizim açımızdan ücret kadar önemli olan, kamuda, özellikle taşerondan kadroya geçenlerde ikramiyesi 30 gün, 40 gün olan var. Ama kamuda eski işçilerin ikramiyesi 60 gün. Bunu 60 güne tamamlamayla ilgili bir talebimiz var. Önemli taleplerimizden biriside bu. Bu da yaklaşık 200 bin arkadaşımızı ilgilendiriyor. Diğer yandan hizmet zammı, mevcut 7 lira. Bununla ilgili de bir talebimiz var. Sosyal yardımlarla ilgili, ek ödeme şu anda 2 bin 353 lira. Bununla ilgili talebimiz var. Taşeron meselesinin de bir an evvel çözüme kavuşmasını istiyoruz” İfadelerini kullandı.

“1 MAYIS EMEK VE DAYNIŞMA GÜNÜ’NDE ADANA’DAYIZ”

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Adana’da kutlayacaklarını belirten Genel Başkan Ergün Atalay, mitingin ardından depremden etkilenen illere tırlarla yardım malzemesi gönderileceğini ifade etti.

Etkinlikte arama kurtarma çalışmalarına katılan madencilerin de bulunacağını dile getiren Atalay, “Miting alanında öncelikli gündemimiz deprem. Bunun dışında toplu iş sözleşmesi ve taşeron meselesi ana gündem maddelerimiz olacak. Madencilerimiz en önde olacak. Onlar da miting bitiminde deprem bölgelerine gidecekler. Kurtarma ekibi nerede çalışmışsa, buralara tekrardan gidip, ziyaret edecekler” dedi.