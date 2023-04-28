Tüm dünyada her yıl 22 Nisan’da çeşitli etkinliklerle 1 milyar kişi tarafından kutlanan Dünya gününde Ressam Selva Özelli “Love Some Day” isimli sergileri ile sanatseverlerle New York’un iki botanik bahçesinde Cretive Little Garden, 6BC Botanical Garden’da ve Hong Kong’daki Küresel Isınma Müzesi’nde buluştu.İSTANBUL (İGFA) - İklim değişikliği ve etkileri konulu resimleriyle Ressam Selva Özelli, geçtiğimiz yıllarda birçok uluslararası çevre ve iklim değişiklikleri platformlarında eserleriyle ülkemizi Stockholm +50, LondonClimateWeek, ClimateWeek New York, AucklandClimate Festival, Birleşmiş Milletler Çevre Konferansları COP26, COP27 ve çeşitli müzelerde temsil etmiştir. Resimleri, dünyanın en eski sanat Üniversitesi, Berlin Sanat Üniversitesi tarafından "ClimateSummit Art. Art andPoliticalEvent, 1972 – 2022” kataloğa alınmıştır.

Ressam Selva Özelli;“ Öncelikle ülkemi uluslararası platformda temsil etmekten dolayı onur duyuyorum. Birleşmiş Milletler COP27 konferansı için GloabalResiliencePartnership için hazırladığım “LoveSomeday” serisi, yanan gülleri konu alarak iklim değişikliğine dikkatimizi çekiyor. Eserlerimin bıraktığı etki, bu yılda COP28 konferansına Global ResiliencePartnership için yeni bir sergi hazırlamama ön ayak oldu. Yeni sergilerimle, Kasım’da Birleşmiş Milletler COP28 konferansında tekrar görüşmek üzere.”“LoveSomeday” isimli sergileri hakkındaki düşüncelerini bu sözlerle ifade etti.

Türk Kadın Ressam Selva Özelli’nin New York ve Hong Kong’taki sergileri izleyicilerin büyük ilgisini topladı.