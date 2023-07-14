15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. yılında da meydanlarda yerini alacak olan Kızılay, organize ettiği kan bağışı ekipleriyle de vatandaşların kan bağışlarını bekliyor olacak.ANKARA (İGFA) - Demokrasi mücadelesinde milletinin yanında olan Türk Kızılay, 15 Temmuz 2016’da şubeleri, üyeleri, gönüllüleri ve profesyonel birimleriyle sahadaydı.

Millet iradesinin destanlaşan anlarından olan ve yedinci yılında da ülke genelinde kutlanacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatandaşlar bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Bu önemli günde de o gün olduğu gibi halkın yanında olacak Türk Kızılay da vatandaşları kan bağışına davet ediyor.

Kızılay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yurt genelinde 155 noktada kan bağışı ekibi planlaması yaptı.

Kan bağışı ekiplerinin bilgilerine mobil kan bağışı uygulaması ve kanver.org web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.