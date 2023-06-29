Türk Kızılay, hayırseverlerin emanet ettiği kurbanların kesimlerini de Kurban Bayramı'nın ilk gününde başlattı.ANKARA (İGFA) - Yurt genelinde ve dünyanın dört bir yanındaki kesim bölgelerinde bu anlamlı görevi yerine getiren Kızılaycılar, yurt içinde başta depremzedeler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine kurban paylarının büyük bir bölümünü anlık olarak ulaştıracak. Yurt içindeki kurban paylarının bir bölümünden yıl boyunca ulaştırılmak üzere kavurma konservesi de yapacak olan Kızılay, yurt dışında ise kesimlerin hemen ardından dağıtım yaparak yüzleri güldürecek.

Yardım alanındaki 155 yıllık tecrübesiyle hayırseverlerin desteğini gören Türk Kızılay, vekaleten kurban kesim kampanasında da büyük destek buldu. Bayram namazının ardından emanet aldığı kurban vekaletlerinin kesimlerine Türkiye’deki Et ve Süt Kurumu kombinaları ile yurt dışında 21 ülkede başlayan Kızılay, kurban kesim işlemlerini bayramın 3. gününe kadar sürdürecek.