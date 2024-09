İşyeri ziyaretlerinde bulunmak ve üyeleriyle tezgahları başında bir araya gelmek için Bursa’ya gelen Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, ilk ziyaretini 17 Eylül’de TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikasın’a gerçekleştirdi. Fabrika girişinde yüzlerce TOFAŞ emekçisinin coşkulu karşılaması ile ziyaretine başlayan Altundağ, ilk olarak TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, İnsan Kaynakları Direktörü Orçun Sarıca ve İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü Mecnur Karagöz ile bir araya geldi. Daha sonra Fabrika Direktörleri ile işyerinin durumu ve önümüzdeki dönem hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Atölyeleri ziyaret ederek sendika üyeleriyle tezgâhları başında bir araya gelen Altundağ, atölye ziyaretlerinin ardından TOFAŞ işyeri sendika temsilciliğimizde üyelerle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa programının ikinci gününde, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ile Oyak Horse Makine Ekipmanları işyerlerini ziyaret eden Uysal Altundağ, sendika üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretinin ilk bölümünde Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek ve fabrika yöneticileriyle toplantı yapan Altundağ, fabrikaların çalışma düzeni ve üretim yapısı hakkında bilgi aldı.

Altundağ daha sonra fabrikada yüzlerce üyesi tarafından büyük bir coşku ve heyecanla karşılandı. Burada işçilere seslenen Altundağ, şunları söyledi:

“Oyak Renault işyeri Türk Metal için çok önemlidir. Az değil, 1986 yılından bu yana bu işyerinde Türk Metal var, biz varız. Dile kolay, 38 yıldır birlikteyiz. Sizlerle çok şey paylaştık, etle tırnak olduk. Emin olun, bundan sonra daha fazla olacağız, birlikte kazandıkça daha güzel günlerimiz olacak.

Biz, Oyak Renault ülkemizin en parlak işletmelerinden biri olmaya devam etsin diye elimizi taşın altına koyduk. Kalitede, üretimde, verimlilikte öncü olduk. Bu başarının mimarları sizlersiniz. Bugün Oyak Renault zirvedeyse, başarılıysa, bu başarıya tüm çalışanlar ortaktır. Bu sizin, hepinizin eseridir.

Biz bugüne kadar birlikte çok yol aldık, çok mesafe kat ettik. Ama bizim için asıl bundan sonrası önemli. Çünkü hedeflerimiz bugüne kadar yaptıklarımızdan, başardıklarımızdan çok daha büyük.

Sendikamız, özellikle son dört dönemde imzaladığı sözleşmelerle, çıtayı hep daha yukarı koydu. İmzaladığımız sözleşmeler ülkemiz sendikal hayatında ‘Yüzyılın Sözleşmesi’ olarak nitelendirildi. Her dönemde imzaladığımız sözleşmelerle, enflasyonun çok üzerinde ücret artışları sağladık. Son olarak imzaladığımız, Cumhuriyet sözleşmesi, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışan bir sözleşme oldu. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, yüzde yüzü aşan bir zam aldık. Bizim imzaladığımız her sözleşme bir öncekinden daha iyi oldu. Bundan sonra daha da iyi olacak. İmzalayacağımız her sözleşme, dönemi ve şartlarına göre imzalanacak en iyi sözleşme olacak.

Çalışma yaşamında zor bir dönemden geçiyoruz. Kayıplarımız sürekli olarak artıyor. Her gün artan fiyatlar karşısında alım gücümüz düşüyor. Bir de yürürlükteki vergi sistemi nedeniyle soframızdan neredeyse her gün bir dilim ekmek daha azalıyor. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, biz ne kadar başarılı sözleşmeler yapsak da ne kadar yüksek zam oranlarına imza atsak da enflasyon, hayat pahalılığı ve vergiler nedeniyle elde etiğimiz kazanımlarımız kısa sürede eriyor.

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ, başta vergi adaleti olmak üzere, çalışma yaşamının temel sorunlarının çözümü için bir süredir eylemler yapıyor. Biz de Türk Metal olarak bu mitinglerde kitlesel olarak yerimizi aldık. Bundan sonra da bu mücadelenin her aşamasında olacağız. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için ne gerekiyorsa onu yapacağız.”

Altundağ ziyaretlerine bugün (19 Eylül 2024) Bosch, yarın ise (20 Eylül 2024) Ermetal ve Aptiv işyerleriyle devam edecek. Altundağ daha sonra, 21 Eylül’de yapılacak Türk Metal Sendikası Tofaş Şubesi 3. Olağan Genel Kuruluna katılacak.