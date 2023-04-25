Cvsair Kenya'nın ve Doğu Afrika'nın en büyük alışveriş merkezi olan Business Bay Square'in otopark havalandırma sistemlerini tasarladı.İSTANBUL (İGFA)- Yerli ve milli havalandırma firması olan CVSAIR, Kenya'nın ve Doğu Afrika'nın en büyük alışveriş merkezi olan Business Bay Square'in otopark havalandırma sistemlerini tasarladı, kurdu ve tamamladı.

CVSAIR'in yenilikçi teknolojileri ve uzmanlığı, Türk mühendislerinin titiz çalışmaları sonucunda alışveriş merkezinin otopark havalandırma sistemlerinde yerli ve milli çözümler sunulmasını sağladı. Projenin tamamlanması, Türk mühendislerinin üstün başarısının yanı sıra, Business Bay Square müşterileri için daha rahat ve sağlıklı bir alışveriş ortamı sunacak.

CVSAIR CEO'su, "Bu proje, Türk mühendislerinin yerli ve milli teknolojileri kullanarak yaptığı bir başarı hikayesi. Business Bay Square'in otopark havalandırma sistemleri, Türk mühendislerinin uzmanlığı ve yenilikçi yaklaşımları sayesinde, müşterilerin konforunu ve güvenliğini en üst düzeyde tutacak. Bu proje, Türkiye'nin teknolojik kapasitesini ve mühendislik gücünü bir kez daha dünya pazarında gösterdi" dedi.

CVSAIR, dünya genelinde havalandırma sistemleri sektöründe önde gelen bir yerli ve milli firma olarak biliniyor ve müşterilerine yerli ve milli çözümler sunuyor.

Business Bay Square projesi, CVSAIR'in Türk mühendisleriyle birlikte yaptığı başarılı iş birliği sonucunda Türkiye'nin teknolojik gücünü dünya pazarında bir kez daha gösterdi.